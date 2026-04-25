Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
21:05
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Amor: una ex pareja aparecerá sin aviso con la intención de perjudicar su relación, pero no podrá.
  • Salud: evitará comer en exceso.
  • Sorpresa: palabras duras.
21:04
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Amor: el apego en la pareja no será buena idea. Si reclama su espacio, la armonía volverá.
  • Salud: un examen será necesario.
  • Sorpresa: conocerá una celebridad.
21:03
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Amor: su atractivo interior será percibido por algunos pero una persona quedará impactada.
  • Salud: disfrutará de gran vigor.
  • Sorpresa: predicción cumplida.
21:01
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Amor: el rencor quedará atrás y afirmará el lazo de la pareja, activando la seducción.
  • Salud : controlará sus nervios.
  • Sorpresa: excesivo control.
21:00
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Amor: su gran optimismo permitirá la expresión de un amoroso afecto en la pareja.
  • Salud: molestias en las piernas.
  • Sorpresa: viaje inesperado.
21:00
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Amor: el diálogo disipará la confusión y lo que no está dicho, finalmente se sabrá.
  • Salud: un medicamento será eficaz.
  • Sorpresa: compra hermosa.
20:59
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Amor: conocerá a una agradable persona con la que iniciará un romance cálido e inolvidable.
  • Salud: comenzará una dieta sana.
  • Sorpresa : buena fortuna.
20:58
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Amor: permitirá que fluya lo espontáneo en la pareja, se divertirán y recuperarán la armonía.
  • Salud: el dolor de cabeza cederá.
  • Sorpresa: excelente cambio.
20:54

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY EXTROVERTIDA,

OBSTINADA Y SIEMPRE NERVIOSA PERO NO TARDA EN DESTACARSE.

20:53

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