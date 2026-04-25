Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
21:05
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Amor: una ex pareja aparecerá sin aviso con la intención de perjudicar su relación, pero no podrá.
- Salud: evitará comer en exceso.
- Sorpresa: palabras duras.
21:04
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Amor: el apego en la pareja no será buena idea. Si reclama su espacio, la armonía volverá.
- Salud: un examen será necesario.
- Sorpresa: conocerá una celebridad.
21:03
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Amor: su atractivo interior será percibido por algunos pero una persona quedará impactada.
- Salud: disfrutará de gran vigor.
- Sorpresa: predicción cumplida.
21:01
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Amor: el rencor quedará atrás y afirmará el lazo de la pareja, activando la seducción.
- Salud : controlará sus nervios.
- Sorpresa: excesivo control.
21:00
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Amor: su gran optimismo permitirá la expresión de un amoroso afecto en la pareja.
- Salud: molestias en las piernas.
- Sorpresa: viaje inesperado.
21:00
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor: el diálogo disipará la confusión y lo que no está dicho, finalmente se sabrá.
- Salud: un medicamento será eficaz.
- Sorpresa: compra hermosa.
20:59
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Amor: conocerá a una agradable persona con la que iniciará un romance cálido e inolvidable.
- Salud: comenzará una dieta sana.
- Sorpresa : buena fortuna.
20:58
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Amor: permitirá que fluya lo espontáneo en la pareja, se divertirán y recuperarán la armonía.
- Salud: el dolor de cabeza cederá.
- Sorpresa: excelente cambio.
20:54
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY EXTROVERTIDA,
OBSTINADA Y SIEMPRE NERVIOSA PERO NO TARDA EN DESTACARSE.
20:53
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