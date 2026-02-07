Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: mira qué dicen los astros de ti según tu signo zodiacal

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Amor: no será momento para perder esperanzas; el acuerdo llegará aún contra todos los pronósticos.
Salud: inusual bienestar físico.
Sorpresa: misterio revelado.
Amor: alguien conocido de su entorno le hará una invitación difícil de rechazar; será divertido.
Salud: hacer gimnasia le hará bien.
Sorpresa: pregunta atrevida.
Amor: las miradas le siguen por su irresistible encanto y una persona no tardará en acercarse.
Salud: tendrá más tiempo libre.
Sorpresa: crítica positiva.
Amor: una graciosa confusión le acercará a la persona que le atrae y tomará la iniciativa.
Salud: molestia en oídos cederá.
Sorpresa: mentira pasada por verdad.
Amor: surgirán trabas para relacionarse con gente pero una bella persona tendrá grandes expectativas.
Salud: mejoría inesperada.
Sorpresa: alguien será obstinado.
VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)
Amor: un encuentro fortuito con una relación del pasado removerá heridas aún no sanadas.
Salud: frutas y verduras harán bien.
Sorpresa: beneficio inesperado.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Amor: momento para luchar contra el hastío y la rutina; será buena idea tomar iniciativas.
Salud: restará hidratos de su dieta.
Sorpresa: un dato no llegará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Amor: la relación mejorará día tras día pero un entrometido podría causar daño.
Salud: un tratamiento será exitoso.
Sorpresa: viaje de ensueño.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Amor: se expresará con simpatía pero su pareja persistirá en una actitud obstinada.
Salud: un chequeo estará bien.
Sorpresa: elogio inesperado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: emociones negativas serán la causa de errores y torpezas, pero lo superará.
Salud: las alergias se alivian.
Sorpresa: acertada intuición.
Amor: faltará a compromisos familiares por la necesidad de tomarse un descanso con su pareja.
Salud: un dolor se disipará.
Sorpresa: querrá distanciarse de alguien.
Amor: su alma sensible deseará una nueva relación y no tendrá que buscarla, le está esperando.
Salud: un estudio dará certezas.
Sorpresa: halago que ruboriza.
SI CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SIMPÁTICA Y CON GRAN
SENTIDO DEL HUMOR. TODOS CELEBRAN SUS OCURRENTES RELATOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 8 de febrero?
