Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: mira qué dicen los astros de ti según tu signo zodiacal

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
23:14

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: no será momento para perder esperanzas; el acuerdo llegará aún contra todos los pronósticos.

Salud: inusual bienestar físico.

Sorpresa: misterio revelado.

23:14

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: alguien conocido de su entorno le hará una invitación difícil de rechazar; será divertido.

Salud: hacer gimnasia le hará bien.

Sorpresa: pregunta atrevida.

23:13

GEMINIS (mayo 21-junio21)

Amor: las miradas le siguen por su irresistible encanto y una persona no tardará en acercarse.

Salud: tendrá más tiempo libre.

Sorpresa: crítica positiva.

23:13

CANCER (junio22-julio23)

Amor: una graciosa confusión le acercará a la persona que le atrae y tomará la iniciativa.

Salud: molestia en oídos cederá.

Sorpresa: mentira pasada por verdad.

23:12

LEO (julio 24-Agosto23)

Amor: surgirán trabas para relacionarse con gente pero una bella persona tendrá grandes expectativas.

Salud: mejoría inesperada.

Sorpresa: alguien será obstinado.

23:12

VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)

Amor: un encuentro fortuito con una relación del pasado removerá heridas aún no sanadas.

Salud: frutas y verduras harán bien.

Sorpresa: beneficio inesperado.

23:11

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: momento para luchar contra el hastío y la rutina; será buena idea tomar iniciativas.

Salud: restará hidratos de su dieta.

Sorpresa: un dato no llegará.

23:10

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: la relación mejorará día tras día pero un entrometido podría causar daño.

Salud: un tratamiento será exitoso.

Sorpresa: viaje de ensueño.

23:10

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: se expresará con simpatía pero su pareja persistirá en una actitud obstinada.

Salud: un chequeo estará bien.

Sorpresa: elogio inesperado.

23:09

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: emociones negativas serán la causa de errores y torpezas, pero lo superará.

Salud: las alergias se alivian.

Sorpresa: acertada intuición.

23:09

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: faltará a compromisos familiares por la necesidad de tomarse un descanso con su pareja.

Salud: un dolor se disipará.

Sorpresa: querrá distanciarse de alguien.

23:08

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible deseará una nueva relación y no tendrá que buscarla, le está esperando.

Salud: un estudio dará certezas.

Sorpresa: halago que ruboriza.

23:07

SI CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SIMPÁTICA Y CON GRAN

SENTIDO DEL HUMOR. TODOS CELEBRAN SUS OCURRENTES RELATOS.

23:07

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 8 de febrero?

Revisa aquí el horóscopo del sábado 7 de febrero

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: mira qué dicen los astros de ti según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero: mira qué dicen los astros de ti según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, 7 de febrero: Descubre las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 7 de febrero: Descubre las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 7 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios
Vida social

Horóscopo de HOY, sábado 7 de febrero: pronósticos en el amor, trabajo y negocios