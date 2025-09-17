Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy, jueves 18 de setiembre.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver las situaciones difíciles y todo funcionará mejor.

Amor: momentos de pleno disfrute que disipan dudas o confusión; encanto sin límites.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: crecerá en relevancia el proyecto en el que trabaja tanto. Su idea es valorada.

Amor: posible conflicto. Un altibajo emocional podría romper una calma aparente.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la idea de controlar los pequeños gastos será la clave del éxito.

Amor: en un entorno nuevo, su encanto brillará y resultará muy atractivo para alguien.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: concretará un proyecto que no tenía en sus planes y será muy destacado.

Amor: la calidez mutua crece y facilita los momentos felices. La pareja avanza y madura.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: frente a los conflictos, será un acierto apurar su tratamiento y alcanzar las metas.

Amor: los sentimientos se expresan y ayudan a romper una valla que parece sólida.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será importante verificar cierta información o podría haber riesgos.

Amor: momento propicio para las parejas; habrá reconciliación o un nuevo comienzo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: habrá problemas que exigirán de su creatividad para resolverlos.

Amor: surgirá una súbita atracción en el trabajo; las barreras caen y se enamora.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: si acelera los tiempos no será garantía de mejoras en el trabajo.

Amor: dialogando con sinceridad, un error del pasado ya no se sentirá como problema.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: gente maliciosa deja de ser una traba y todo comienza a fluir.

Amor: momento propicio para iniciar esos cambios que necesita hacer la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un escenario cambiante permitirá considerar otros caminos.

Amor: en su entorno hay alguien que está atraído por su encanto; posible romance

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la inercia general no le ayudará en el proyecto; se enfoca en las metas.

Amor: aceptar lo flexible y alejar lo rígido será vital para que la relación perdure.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirá iniciativa que podría crear condiciones para su independencia.

Amor: momento para la reconciliación o generar nuevos comienzos, con agradable calidez.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE PERO CON TENDENCIA A BRILLAR CON LUZ PROPIA EN LAS REUNIONES.

