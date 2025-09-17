Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 18 de setiembre.
Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver las situaciones difíciles y todo funcionará mejor.
Amor: momentos de pleno disfrute que disipan dudas o confusión; encanto sin límites.
Trabajo y negocios: crecerá en relevancia el proyecto en el que trabaja tanto. Su idea es valorada.
Amor: posible conflicto. Un altibajo emocional podría romper una calma aparente.
Trabajo y negocios: la idea de controlar los pequeños gastos será la clave del éxito.
Amor: en un entorno nuevo, su encanto brillará y resultará muy atractivo para alguien.
Trabajo y negocios: concretará un proyecto que no tenía en sus planes y será muy destacado.
Amor: la calidez mutua crece y facilita los momentos felices. La pareja avanza y madura.
Trabajo y negocios: frente a los conflictos, será un acierto apurar su tratamiento y alcanzar las metas.
Amor: los sentimientos se expresan y ayudan a romper una valla que parece sólida.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: será importante verificar cierta información o podría haber riesgos.
Amor: momento propicio para las parejas; habrá reconciliación o un nuevo comienzo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: habrá problemas que exigirán de su creatividad para resolverlos.
Amor: surgirá una súbita atracción en el trabajo; las barreras caen y se enamora.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: si acelera los tiempos no será garantía de mejoras en el trabajo.
Amor: dialogando con sinceridad, un error del pasado ya no se sentirá como problema.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: gente maliciosa deja de ser una traba y todo comienza a fluir.
Amor: momento propicio para iniciar esos cambios que necesita hacer la pareja.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un escenario cambiante permitirá considerar otros caminos.
Amor: en su entorno hay alguien que está atraído por su encanto; posible romance
Trabajo y negocios: la inercia general no le ayudará en el proyecto; se enfoca en las metas.
Amor: aceptar lo flexible y alejar lo rígido será vital para que la relación perdure.
Trabajo y negocios: surgirá iniciativa que podría crear condiciones para su independencia.
Amor: momento para la reconciliación o generar nuevos comienzos, con agradable calidez.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE PERO CON TENDENCIA A BRILLAR CON LUZ PROPIA EN LAS REUNIONES.
