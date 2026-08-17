Por Redacción EC
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: le elogiarán el modo de resolver con celeridad los asuntos más complicados.
  • Amor: dejará de ordenar o sugerir al otro lo que le conviene hacer y las cosas mejorarán.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: el inicio de una etapa de prosperidad está cerca; posible nuevo comienzo.
  • Amor: momento para disfrutar. A su pareja le agradará su mundo confortable.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: momento para concentrarse en temas financieros y asuntos comerciales.
  • Amor: su encanto impactará en alguien introvertido y su simpatía se percibirá irresistible.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: algún trabajo se verá afectado por demoras y trabas pero las enfrentará.
  • Amor: nadie puede adivinar lo que pasa en su mundo interior, abrir su corazón le hará bien.
22:24
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: surgirán las soluciones a trámites engorrosos y hacer negocios resultará fácil.
  • Amor: en la relación siempre llega el momento de hacer cambios. Todo irá mejor si lo habla.
22:24
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • • Trabajo y negocios: se abrirá una puerta inesperada que potenciará negocios y proyectos.
  • • Amor: los planes de la pareja se cumplirán paso a paso y con alegría. Inicia etapa feliz.
22:23
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: no arriesgar lo realizado será una acción inteligente. Surgirá propuesta.
  • Amor: alguien se acercará a su mundo afectivo y se iniciará una etapa inolvidable.
22:23
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: una situación difícil no permitirá dudas para actuar con eficacia.
  • Amor: se reactivará un conflicto que cree resuelto, pero esta vez la experiencia ayudará.
22:23
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: novedades interesantes respecto de empleos o beneficios.
  • Amor: se expresará con mayor simpatía ante esa persona que le quita el sueño.
22:22
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: tendrá habilidad para resolver problemas causados por errores.
  • Amor: los rasgos que no le gustan del otro serán su espejo; hay cosas para hablar.
22:22
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: no será buena idea traer los temas preocupantes de la vida familiar al trabajo.
  • Amor: alguien de su entorno se sentirá atraído y se acercará. La cautela será virtud.
22:22
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: momento para hacer las compras o iniciativas que mejoran su trabajo.
  • Amor: algún castillo en el aire le tentará pero su pareja le bajará los pies hacia la tierra.
22:21
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y VALIENTE. TEMIBLE AL DISCUTIR. SUS RESPUESTAS SON MEDITADAS.
22:21

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 18 de agosto?

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