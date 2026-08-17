22:26
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: le elogiarán el modo de resolver con celeridad los asuntos más complicados.
- • Amor: dejará de ordenar o sugerir al otro lo que le conviene hacer y las cosas mejorarán.
22:25
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: el inicio de una etapa de prosperidad está cerca; posible nuevo comienzo.
- • Amor: momento para disfrutar. A su pareja le agradará su mundo confortable.
22:25
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: momento para concentrarse en temas financieros y asuntos comerciales.
- • Amor: su encanto impactará en alguien introvertido y su simpatía se percibirá irresistible.
22:25
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: algún trabajo se verá afectado por demoras y trabas pero las enfrentará.
- • Amor: nadie puede adivinar lo que pasa en su mundo interior, abrir su corazón le hará bien.
22:24
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: surgirán las soluciones a trámites engorrosos y hacer negocios resultará fácil.
- • Amor: en la relación siempre llega el momento de hacer cambios. Todo irá mejor si lo habla.
22:24
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: se abrirá una puerta inesperada que potenciará negocios y proyectos.
- • Amor: los planes de la pareja se cumplirán paso a paso y con alegría. Inicia etapa feliz.
22:23
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: no arriesgar lo realizado será una acción inteligente. Surgirá propuesta.
- • Amor: alguien se acercará a su mundo afectivo y se iniciará una etapa inolvidable.
22:23
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: una situación difícil no permitirá dudas para actuar con eficacia.
- • Amor: se reactivará un conflicto que cree resuelto, pero esta vez la experiencia ayudará.
22:23
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: novedades interesantes respecto de empleos o beneficios.
- • Amor: se expresará con mayor simpatía ante esa persona que le quita el sueño.
22:22
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: tendrá habilidad para resolver problemas causados por errores.
- • Amor: los rasgos que no le gustan del otro serán su espejo; hay cosas para hablar.
22:22
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: no será buena idea traer los temas preocupantes de la vida familiar al trabajo.
- • Amor: alguien de su entorno se sentirá atraído y se acercará. La cautela será virtud.
22:22
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: momento para hacer las compras o iniciativas que mejoran su trabajo.
- • Amor: algún castillo en el aire le tentará pero su pareja le bajará los pies hacia la tierra.
22:21
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y VALIENTE. TEMIBLE AL DISCUTIR. SUS RESPUESTAS SON MEDITADAS.
22:21
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