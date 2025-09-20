Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 21 de setiembre.
Amor: manejarse con rutinas resentirá la calidez en la relación, pero se animará a tomar iniciativas.
Salud: necesita planear un descanso.
Sorpresa: giro providencial.
Amor: surgirán temas que la pareja insiste en eludir, pero el equilibrio reinará con el diálogo sincero.
Salud: un hábito será pernicioso.
Sorpresa: comentario desubicado.
Amor: encanto, discusiones, atracción y rechazo. Todo ello encenderá los momentos románticos.
Salud: bajará la ingesta calórica.
Sorpresa: segundas intenciones.
Amor: pondrá límites a gente entrometida y la relación comenzará a recuperar el romanticismo.
Salud: una molestia cederá.
Sorpresa: confusión incómoda.
Amor: momento propicio para mostrar su fuerte encanto y actuar; su entorno estará expectante.
Salud: iniciará un deporte.
Sorpresa: colega desleal.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una propuesta amorosa no alcanzará a interesarle, pero pronto le hallará lo atractivo.
Salud: dolor de cintura mejorará.
Sorpresa: su intuición ayudará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: su pareja descubrirá que ama atender sus deseos. Le retribuirán con arrolladora calidez.
Salud: disfruta de gran vigor.
Sorpresa: una discusión escalará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: podrá ver con claridad el estado del vínculo y expresar las cosas que no le gustan.
Salud: las tensiones se aliviarán
.
b promesa incumplida.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: un encuentro generará un romance para soñar y lo vivirá con calidez.
Salud: momento para evitar esfuerzos.
Sorpresa: falla superada.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: su autoestima crecerá así como el encanto. La pareja alcanzará una dulce armonía.
Salud: una dolencia terminará.
Sorpresa: error aclarado.
Amor: momentos para que un compromiso crezca, pero su espacio libre estará a salvo.
Salud: una alergia será controlada.
Sorpresa: gente problemática.
Amor: surgirán momentos de gran calidez que mejorarán la pareja y no necesitan explicación.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: algo difícil se arreglará.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE UNA
SENSIBILIDAD QUE SI ES POSITIVA, HACE FELICES A LOS DEMÁS.
