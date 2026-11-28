22:30
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 29 de noviembre.
17:17
- ARIES (marzo 21- abril20)
- Amor: las nuevas relaciones serán su fuerte y lo comprobará en cada ámbito al que concurra.
- Salud: las emociones se dispararán.
- Sorpresa: cierta discordia se disipará.
17:17
- TAURO (abril21-mayo20)
- Amor: su intuición le guiará en el encuentro con una persona agradable y el romance comenzará.
- Salud: una consulta traerá alivio.
- Sorpresa: algo será decepcionante.
17:16
- GEMINIS (mayo21-junio21)
- Amor: un secreto mantenido en el tiempo no hará bien a la relación; el diálogo sincero ayudará.
- Salud: una molestia se disipará.
- Sorpresa: encuentro incómodo.
17:16
- CANCER (junio22-julio23)
- Amor: roces o discusiones en la pareja terminarán con iniciativas nuevas y plenas de calidez.
- Salud: alergias o dolores se calmarán.
- Sorpresa: expectativas cumplidas.
17:07
- LEO (julio24-agosto23)
- Amor: su encanto se percibirá irresistible y la persona menos imaginada se acercará con interés.
- Salud: los cambios de clima afectarán.
- Sorpresa: momento conmovedor.
17:06
- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- Amor: se avecina una etapa en la que la pareja vivirá experiencias que la hará madurar.
- Salud: caminar todos los días hará bien.
- Sorpresa: encuentro en la multitud.
17:06
- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Amor: alguna actitud impulsiva alejará a la persona que le interesa, pero la remontará.
- Salud: concurrir al gimnasio hará bien
- Sorpresa: litigio resuelto.
17:05
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- Amor: alguien se la pasará llamando su atención y le agradará; será su alma gemela.
- Salud: mejorará con una dieta sana.
- Sorpresa: encuentro a solas.
17:05
- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- Amor: una promesa no cumplida en el pasado, se convertirá en fuente de reproches.
- Salud: nadar genera beneficios.
- Sorpresa: ausencia inesperada.
17:04
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor: una sabia sugerencia evitará que el desgaste de la pareja llegue más pronto.
- Salud: necesario hidratarse bien.
- Sorpresa: alguien será audaz.
17:04
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Amor: conocerá una persona que comenzará allenarle de expectativas que se cumplirán.
- Salud: un estudio será oportuno.
- Sorpresa: intuición exitosa.
17:03
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Amor: alguien que conoce poco, le invitará a un encuentro que despertará una mutua calidez.
- Salud: una dolencia se aliviará.
- Sorpresa: un temor se disipa.
17:00
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HÁBIL Y PODEROSA PARA CONCRETAR SUEÑOS E INTEGRARLOS A SU MUNDO INTERIOR.
17:00
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy , domingo 29 de noviembre ?
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