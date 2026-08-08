Por Redacción EC
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  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , domingo 9 de agosto.

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

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  • Amor : las cosas en la relación comenzarán a tambalear por no escuchar y manejarse sin consultar.
  • Salud : una dolencia se aliviará.
  • Sorpresa : la impulsividad será una traba.

23:20
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Amor : el trabajo o los negocios dejarán de ocupar espacio en la relación y la armonía volverá.
  • Salud : evitará las ingestas excesivas.
  • Sorpresa : desafío interesante.

23:20
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)

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  • Amor : algo que se diga al pasar parecerá una mentira pero tendrá valor para aclararlo.
  • Salud : iniciará una dieta más sana.
  • Sorpresa : alguien creará problemas.

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  • CANCER (junio 22-julio 22)

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  • Amor : descubrirá afinidades impensadas con alguien y el camino al romance estará despejado.
  • Salud : una molestia se reiterará.
  • Sorpresa : encuentro inesperado.

23:19
  • LEO (julio 23-agosto 22)

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  • Amor : algunas señales no serán claras pero se acercará a alguien y surgirán inolvidables momentos.
  • Salud : un chequeo será oportuno.
  • Sorpresa : una máscara caerá.

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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

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  • Amor : se permitirá momentos divertidos y alguien no podrá ignorar su fuerte encanto.
  • Salud : disfrutará de gran bienestar.
  • Sorpresa : elogios inesperados.

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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

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  • Amor : la tensión en la pareja quedará atrás al expresar los sentimientos no compartidos.
  • Salud : momento ideal para relajarse.
  • Sorpresa : alguien revelará secretos.

23:16
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

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  • Amor : dejará atrás el aislamiento y habrá momentos que querrá disfrutar en pareja.
  • Salud : se cuidará de golpes y tropiezos.
  • Sorpresa : alguien tendrá coraje.

23:15
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

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  • Amor : surgirán cuestiones en la relación que afectarán la armonía lograda.
  • Salud : el nerviosismo se calmará.
  • Sorpresa : alguien se volverá indispensable.

23:15
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

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  • Amor : un interrogante del que no obtiene respuesta será motivo de desencanto.
  • Salud : una herida ya no molestará.
  • Sorpresa : alguien será rescatado del olvido.

23:14
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

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  • Amor : la pareja dejará atrás los entredichos y recuperará el encanto mutuo y la armonía.
  • Salud : decidirá por una dieta sana.
  • Sorpresa : críticas maliciosas.

23:13
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

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  • Amor : las dudas desmotivarán a la pareja pero una explicación oportuna animará la intimidad.
  • Salud : una dolencia se aliviará.
  • Sorpresa : su sensibilidad será destacada.

23:12
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MEMORIOSA DE LOS EVENTOS FAMILIARES PERO LO EMOTIVO SE LO GUARDA PARA SÍ.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 9 de agosto?

Revisa el horóscopo del sábado 8 de agosto