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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , domingo 9 de agosto.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Amor : las cosas en la relación comenzarán a tambalear por no escuchar y manejarse sin consultar.
- Salud : una dolencia se aliviará.
- Sorpresa : la impulsividad será una traba.
23:20
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Amor : el trabajo o los negocios dejarán de ocupar espacio en la relación y la armonía volverá.
- Salud : evitará las ingestas excesivas.
- Sorpresa : desafío interesante.
23:20
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Amor : algo que se diga al pasar parecerá una mentira pero tendrá valor para aclararlo.
- Salud : iniciará una dieta más sana.
- Sorpresa : alguien creará problemas.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Amor : descubrirá afinidades impensadas con alguien y el camino al romance estará despejado.
- Salud : una molestia se reiterará.
- Sorpresa : encuentro inesperado.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Amor : algunas señales no serán claras pero se acercará a alguien y surgirán inolvidables momentos.
- Salud : un chequeo será oportuno.
- Sorpresa : una máscara caerá.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Amor : se permitirá momentos divertidos y alguien no podrá ignorar su fuerte encanto.
- Salud : disfrutará de gran bienestar.
- Sorpresa : elogios inesperados.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Amor : la tensión en la pareja quedará atrás al expresar los sentimientos no compartidos.
- Salud : momento ideal para relajarse.
- Sorpresa : alguien revelará secretos.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Amor : dejará atrás el aislamiento y habrá momentos que querrá disfrutar en pareja.
- Salud : se cuidará de golpes y tropiezos.
- Sorpresa : alguien tendrá coraje.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Amor : surgirán cuestiones en la relación que afectarán la armonía lograda.
- Salud : el nerviosismo se calmará.
- Sorpresa : alguien se volverá indispensable.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor : un interrogante del que no obtiene respuesta será motivo de desencanto.
- Salud : una herida ya no molestará.
- Sorpresa : alguien será rescatado del olvido.
23:14
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Amor : la pareja dejará atrás los entredichos y recuperará el encanto mutuo y la armonía.
- Salud : decidirá por una dieta sana.
- Sorpresa : críticas maliciosas.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Amor : las dudas desmotivarán a la pareja pero una explicación oportuna animará la intimidad.
- Salud : una dolencia se aliviará.
- Sorpresa : su sensibilidad será destacada.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MEMORIOSA DE LOS EVENTOS FAMILIARES PERO LO EMOTIVO SE LO GUARDA PARA SÍ.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 9 de agosto?
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