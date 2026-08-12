Por Redacción EC
21:46
  • ARIES (marzo 21-abril 20)

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  • Trabajo y negocios: algunos cambios generarán novedades que serán un éxito resonante.
  • Amor: un viaje será la buena idea que romperá la rutina y renovará la calidez romántica.

21:46
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

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  • Trabajo y negocios: le acercarán ideas de escaso vuelo pero concretará un negocio o proyecto.
  • Amor: resolverá una confusión que causa molestias en la relación; el buen humor ayudará.

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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)

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  • Trabajo y negocios: surgirán discusiones por un presupuesto acotado pero alcanzará las metas.
  • Amor: actividades en común con su pareja sanarán temas que se han vuelto ríspidos.

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  • CANCER (junio 22-julio 22)

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  • Trabajo y negocios: resolverá quejas o reclamos y situaciones complicadas serán superadas.
  • Amor: momentos de agradable calidez y simpatía embellecerán la relación y crearán armonía.

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  • LEO (julio 23-agosto 22)

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  • Trabajo y negocios: un colega de trayectoria aparecerá cuando necesita ayuda y todo se resolverá.
  • Amor: mantener actitudes obstinadas podrían afectar la armonía lograda en la pareja.

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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

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  • Trabajo y negocios: surgirá controversia con gente de mucha influencia pero los convencerá.
  • Amor: una iniciativa audaz no será comprendida en la pareja y agregará roces.

21:40
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

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  • Trabajo y negocios: hallará la motivación ideal para aumentar su creatividad y surgirán ideas.
  • Amor: no será buena oportunidad para tomar decisiones apresuradas en temas sensibles.

21:39
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

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  • Trabajo y negocios: algunas tareas se complicarán por asuntos que no ha resuelto.
  • Amor: la relación se beneficiará si deja afuera los chismes y los problemas del trabajo.

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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

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  • Trabajo y negocios: las trabas caerán y el avance del negocio o proyecto crecerá.
  • Amor: todo se conjugará para que la pareja recupere los momentos de amorosa calidez.

21:37
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

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  • Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados con eficacia y será destacado.
  • Amor: un juego de seducción le preparará para un romance que será inolvidable.

21:37
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

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  • Trabajo y negocios: momento para conservar o proteger logros y evitar cambios apresurados.
  • Amor: será necesario el coraje para tratar ciertos temas de la relación pero será positivo.

21:36
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

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  • Trabajo y negocios: sus ideas impactarán en el entorno y los errores comenzarán a subsanarse.
  • Amor: la armonía dará un marco placentero a la calidez mutua; momento inolvidable.

21:35
  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 13 de agosto?

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