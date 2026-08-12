21:46
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: algunos cambios generarán novedades que serán un éxito resonante.
- Amor: un viaje será la buena idea que romperá la rutina y renovará la calidez romántica.
21:46
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: le acercarán ideas de escaso vuelo pero concretará un negocio o proyecto.
- Amor: resolverá una confusión que causa molestias en la relación; el buen humor ayudará.
21:43
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: surgirán discusiones por un presupuesto acotado pero alcanzará las metas.
- Amor: actividades en común con su pareja sanarán temas que se han vuelto ríspidos.
21:42
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: resolverá quejas o reclamos y situaciones complicadas serán superadas.
- Amor: momentos de agradable calidez y simpatía embellecerán la relación y crearán armonía.
21:41
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: un colega de trayectoria aparecerá cuando necesita ayuda y todo se resolverá.
- Amor: mantener actitudes obstinadas podrían afectar la armonía lograda en la pareja.
21:41
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: surgirá controversia con gente de mucha influencia pero los convencerá.
- Amor: una iniciativa audaz no será comprendida en la pareja y agregará roces.
21:40
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: hallará la motivación ideal para aumentar su creatividad y surgirán ideas.
- Amor: no será buena oportunidad para tomar decisiones apresuradas en temas sensibles.
21:39
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: algunas tareas se complicarán por asuntos que no ha resuelto.
- Amor: la relación se beneficiará si deja afuera los chismes y los problemas del trabajo.
21:38
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: las trabas caerán y el avance del negocio o proyecto crecerá.
- Amor: todo se conjugará para que la pareja recupere los momentos de amorosa calidez.
21:37
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados con eficacia y será destacado.
- Amor: un juego de seducción le preparará para un romance que será inolvidable.
21:37
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: momento para conservar o proteger logros y evitar cambios apresurados.
- Amor: será necesario el coraje para tratar ciertos temas de la relación pero será positivo.
21:36
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: sus ideas impactarán en el entorno y los errores comenzarán a subsanarse.
- Amor: la armonía dará un marco placentero a la calidez mutua; momento inolvidable.
21:35
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