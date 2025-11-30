Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 1 de diciembre.

ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: logrará que el entorno se muestre cooperativo pero haciendo alguna concesión.

Amor: en el horizonte habrá indicios de un cambio que sorprenderá gratamente a la pareja.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: las metas logradas podrían ser criticadas, pero tendrá sólidos argumentos.

Amor: su apacible mundo será cuestionado por una ex pareja que quiere permanecer.

GEMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: podrá mantener las cosas bajo control para concretar proyectos nuevos.

Amor: las críticas de gente entrometida crearán confusiones pero la pareja saldrá fortalecida.

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: se concretará el proyecto por el que ha trabajado tenazmente y será exitoso.

Amor: la pareja estará de parabienes, pero en nuevas relaciones habrá que trabajar más.

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: a su alrededor habrá personas negativas que querrán minimizar sus logros.

Amor: su encanto será lo que más se destaca y alguien quedará atraído. Querrá conocerle.

VIRGO (agosto24-sept.23)

Trabajo y negocios: resolverá problemas complicados y logrará que gente influyente le evalúe bien.

Amor: alguien que admira se acercará y todo confluirá en un momento romántico.

LIBRA (sept.24-octubre 22)

Trabajo y negocios: valiosos datos tendrán dudoso origen pero su utilidad estará fuera de discusión.

Amor: cuando menos lo espera un romance comenzará con una excusa amable y fluirá.

ESCORPIO (oct.23-nov22)

Trabajo y negocios: su actitud obstinada será una traba para avanzar pero aceptará sugerencias.

Amor: surgirá fuerte atracción con una persona que encenderá los momentos románticos.

SAGITARIO (nov23-dic21)

Trabajo y negocios: propicio incorporar los cambios sugeridos y comenzarán a llegar beneficios.

Amor: comprenderá los reclamos que hace su pareja pero querrá tener la última palabra.

CAPRICORNIO (dic22-ene20)

Trabajo y negocios: su entorno le criticará con dureza pero sus argumentos serán inapelables.

Amor: sentirá una fuerte atracción por una persona encantadora. Seducción a pleno.

ACUARIO (ene21-feb19)

Trabajo y negocios: un colega compartirá datos que le ayudarán a iniciar etapa de prosperidad.

Amor: su fina intuición le permitirá descubrir a una persona que le admira en secreto.

PISCIS (feb20-marzo20)

Trabajo y negocios: cambiará la prioridad de los compromisos y eso le facilitará las tareas.

Amor: un mensaje le llenará de entusiasmo e indica que va hacia una cita romántica.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON UN CARÁCTER

QUE ALTERA A LA GENTE QUE NO INTERPRETA SUS DIRECTIVAS.

