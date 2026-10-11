Por Redacción EC
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  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy , lunes 12 de octubre.
23:11

  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: cundirá el desconcierto en el entorno pero tendrá mano firme para avanzar.
  • Amor: con una cadena de sucesos casuales, conocerá a una persona que le impactará.

17:16
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer avanzar un proyecto demorado por su entorno.
  • Amor: se avecinan momentos que disiparán lo confuso de la relación y traerán calidez.
17:16
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: un colega vendrá en su ayuda para empezar un proyecto audaz pero posible.
  • Amor: en la pareja, un tema conflictivo se convertirá en amenaza para la armonía.
17:15
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: sorprenderá con su capacidad persuasiva para convencer a los que no cooperan.
  • Amor: percibirá el interés que muestra la persona más inesperada; posible romance.
17:14
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: momento para no arriesgar su esfuerzo ni escuchar propuestas algo audaces.
  • Amor: un amable encuentro facilitará que surja el encanto mutuo y una relación.
17:13
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: una circunstancia creará entusiasmo por nuevos proyectos o negocios.
  • Amor: su iniciativa encenderá la calidez que ha decaído en la relación; dulce vivencia.
17:13
  • LIBRA (sept. 23-oct.22)
  • Trabajo y negocios: la obstinación no será la actitud que se necesita ante una dificultad imprevista.
  • Amor: agradables momentos en un encuentro derivarán en un muy esperado romance.
17:12
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: ciertos gastos le harán perder la paciencia y querrá ser drástico.
  • Amor: una circunstancia fortuita le permitirá conocer a alguien con un gran encanto.
17:12
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: cierta exigencia afectará un proyecto; será hora de discutir.
  • Amor: l a predisposición a sentirse bien en cada encuentro sucederá si supera temores.
17:11
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: un proyecto será exitoso si ignora críticas o malos comentarios.
  • Amor: alguien se acercará en el ámbito más inesperado y resultará en un romance.
17:10
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: las búsquedas laborales serán favorables así como nuevos negocios.
  • Amor: impedirá que gente entrometida afecte la vida de relación y así recuperará la paz.
17:10
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: a su alrededor poca gente trabaja bien; aceptará los errores propios.
  • Amor: momento para los que buscan nueva pareja o para avanzar con una reconciliación.
17:09
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DEFENSORA DE LAS CAUSAS JUSTAS. NO ADMITE LA ARBITRARIEDAD NI LA INJUSTICIA.
17:08

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 12 de octubre?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del domingo 11 de octubre