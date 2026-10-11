23:12
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , lunes 12 de octubre.
23:11
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: cundirá el desconcierto en el entorno pero tendrá mano firme para avanzar.
- Amor: con una cadena de sucesos casuales, conocerá a una persona que le impactará.
17:16
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer avanzar un proyecto demorado por su entorno.
- Amor: se avecinan momentos que disiparán lo confuso de la relación y traerán calidez.
17:16
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: un colega vendrá en su ayuda para empezar un proyecto audaz pero posible.
- Amor: en la pareja, un tema conflictivo se convertirá en amenaza para la armonía.
17:15
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: sorprenderá con su capacidad persuasiva para convencer a los que no cooperan.
- Amor: percibirá el interés que muestra la persona más inesperada; posible romance.
17:14
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: momento para no arriesgar su esfuerzo ni escuchar propuestas algo audaces.
- Amor: un amable encuentro facilitará que surja el encanto mutuo y una relación.
17:13
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: una circunstancia creará entusiasmo por nuevos proyectos o negocios.
- Amor: su iniciativa encenderá la calidez que ha decaído en la relación; dulce vivencia.
17:13
- LIBRA (sept. 23-oct.22)
- Trabajo y negocios: la obstinación no será la actitud que se necesita ante una dificultad imprevista.
- Amor: agradables momentos en un encuentro derivarán en un muy esperado romance.
17:12
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: ciertos gastos le harán perder la paciencia y querrá ser drástico.
- Amor: una circunstancia fortuita le permitirá conocer a alguien con un gran encanto.
17:12
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: cierta exigencia afectará un proyecto; será hora de discutir.
- Amor: l a predisposición a sentirse bien en cada encuentro sucederá si supera temores.
17:11
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: un proyecto será exitoso si ignora críticas o malos comentarios.
- Amor: alguien se acercará en el ámbito más inesperado y resultará en un romance.
17:10
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: las búsquedas laborales serán favorables así como nuevos negocios.
- Amor: impedirá que gente entrometida afecte la vida de relación y así recuperará la paz.
17:10
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: a su alrededor poca gente trabaja bien; aceptará los errores propios.
- Amor: momento para los que buscan nueva pareja o para avanzar con una reconciliación.
17:09
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DEFENSORA DE LAS CAUSAS JUSTAS. NO ADMITE LA ARBITRARIEDAD NI LA INJUSTICIA.
17:08
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 12 de octubre?
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