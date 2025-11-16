Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo será destacado porque genera un exitoso proyecto.
Amor: dará pequeñas atenciones para afianzar el compromiso y planear el futuro.
Trabajo y negocios: el ambiente laboral tendrá una calma inusual pero generará algunos cambios.
Amor: alguien del entorno no podrá dejar de mirarle y eso le llena de expectativas.
Trabajo y negocios: errores provocados por otros podrían perjudicar el inicio de nuevos proyectos.
Amor: tendrá iniciativas que a su pareja le tomarán por sorpresa, pero las entenderá.
Trabajo y negocios: tomará las decisiones difíciles y delegará tareas rutinarias. El éxito llegará.
Amor: estará susceptible y para cada plan que formula su pareja le expresará negatividad.
Trabajo y negocios: ciertas dudas serán un obstáculo para alcanzar las metas, pero tendrá ayuda.
Amor: si solo muestra su encanto, atraerá a una bella persona y provocará una cita.
Trabajo y negocios: conviene no distraerse al momento de firmas importantes o acuerdos.
Amor: alguien le impactará por el modo elegido para expresar un fuerte sentimiento.
LIBRA (septiembre24-octubre 22)
Trabajo y negocios: una propuesta laboral le llenará de entusiasmo por el ingreso mayor.
Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien más y su pareja querrá pedir explicaciones.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)
Trabajo y negocios: visiones opuestas acerca de un proyecto generarán discordia.
Amor: vencerá la incertidumbre si concreta aquellos sueños postergados en la pareja.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)
Trabajo y negocios: errores reiterados por la misma gente le pondrán en alerta.
Amor: en la pareja tendrá que tomar una decisión difícil pero con calma, hará lo correcto.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
Trabajo y negocios: un conflicto no resuelto anticipará problemas en un negocio.
Amor: habrá buena fortuna que dará alivio a la pareja y dejará atrás un mal momento.
Trabajo y negocios: un nuevo colega iniciará las tareas de un modo eficaz y mostrando talento.
Amor: un agradable encuentro responderá a sus expectativas de una posible relación.
Trabajo y negocios: resolverá los problemas que provocan los demás pero pondrá límites claros.
Amor: con el intercambio de afectuosa calidez, una reconciliación no se hará esperar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DURA CON LOS QUE
DAÑAN SENTIMIENTOS PROPIOS, DE SU FAMILIA O DE COMPAÑEROS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 17 de noviembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 17 de noviembre?
• Revisa aquí el horóscopo del domingo 16 de noviembre