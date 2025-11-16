Redacción EC
22:13

ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo será destacado porque genera un exitoso proyecto.

Amor: dará pequeñas atenciones para afianzar el compromiso y planear el futuro.

22:12

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: el ambiente laboral tendrá una calma inusual pero generará algunos cambios.

Amor: alguien del entorno no podrá dejar de mirarle y eso le llena de expectativas.

22:12

GEMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: errores provocados por otros podrían perjudicar el inicio de nuevos proyectos.

Amor: tendrá iniciativas que a su pareja le tomarán por sorpresa, pero las entenderá.

22:11

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: tomará las decisiones difíciles y delegará tareas rutinarias. El éxito llegará.

Amor: estará susceptible y para cada plan que formula su pareja le expresará negatividad.

22:11

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: ciertas dudas serán un obstáculo para alcanzar las metas, pero tendrá ayuda.

Amor: si solo muestra su encanto, atraerá a una bella persona y provocará una cita.

22:10

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: conviene no distraerse al momento de firmas importantes o acuerdos.

Amor: alguien le impactará por el modo elegido para expresar un fuerte sentimiento.

22:10

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral le llenará de entusiasmo por el ingreso mayor.

Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien más y su pareja querrá pedir explicaciones.

22:09

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: visiones opuestas acerca de un proyecto generarán discordia.

Amor: vencerá la incertidumbre si concreta aquellos sueños postergados en la pareja.

22:09

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: errores reiterados por la misma gente le pondrán en alerta.

Amor: en la pareja tendrá que tomar una decisión difícil pero con calma, hará lo correcto.

22:08

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: un conflicto no resuelto anticipará problemas en un negocio.

Amor: habrá buena fortuna que dará alivio a la pareja y dejará atrás un mal momento.

22:08

ACUARIO (enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: un nuevo colega iniciará las tareas de un modo eficaz y mostrando talento.

Amor: un agradable encuentro responderá a sus expectativas de una posible relación.

22:07

PISCIS (febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que provocan los demás pero pondrá límites claros.

Amor: con el intercambio de afectuosa calidez, una reconciliación no se hará esperar.

22:06

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DURA CON LOS QUE

DAÑAN SENTIMIENTOS PROPIOS, DE SU FAMILIA O DE COMPAÑEROS.

22:06

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 17 de noviembre?

Revisa aquí el horóscopo del domingo 16 de noviembre

