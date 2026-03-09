Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: los obstáculos serán superados y alcanzará las metas con inteligente esfuerzo.
Amor: con pequeñas atenciones, la indiferencia se disipará y las heridas sanarán.
Trabajo y negocios: alguien creerá que hace las cosas mejor pero hará una buena jugada con éxito.
Amor: la relación estará plena de emociones bellas que se reflejarán en la vida íntima.
Trabajo y negocios: un estudio dará sus frutos con un campo inexplorado y habrá negocios nuevos.
Amor: su pareja le convencerá de que alguien se maneja con mentiras y lo comprobará.
Trabajo y negocios: su creatividad estará elevada, como para iniciar negocio o proyecto nuevo.
Amor: sentirá una inexplicable atracción por una bella persona que quiere acercarse.
Trabajo y negocios: un proyecto resultará mejor de lo esperado y asegura los beneficios económicos.
Amor: disfrutará de afinidades plenas con alguien conocido y el romance será inevitable.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con gran energía positiva podrá alcanzar el éxito en cualquier actividad.
Amor: la vida en común hará crecer la armonía por las vivencias compartidas.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado le generará un beneficio inesperado.
Amor: en un encuentro casual, vivirá una súbita atracción y sentirá que se enamora.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: dinero solicitado llegará pero pondrá en evidencia otros problemas.
Amor: la expresión del afecto estará más sólida que antes y generará dulces momentos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: los negocios sufrirán cierto estancamiento pero los remontará.
Amor: se lucirá con seducción por su apariencia y habrá un encuentro sorpresivo.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: le dará molestia ciertos cambios por no haber sido consultado.
Amor: disfrutará de momentos vibrantes que alegrarán y renovarán la vida amorosa.
Trabajo y negocios: momentos de riesgos, conviene resguardar archivos y objetos de valor.
Amor: querrá vivir el sabor de la aventura y un encuentro le traerá un alma gemela.
Trabajo y negocios: un asunto complicado se resolverá. Posible cambio de empleo o negocio.
Amor: la armonía en la relación ayudará a dejar atrás los sentimientos culposos.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y CUIDADOSA. DISFRUTA SERENAMENTE DE LAS ACCIONES VITALES.
AGENCIA DE PRENSA SARA HARRY
