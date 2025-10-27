ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un familiar querrá influir en nuevos proyectos, pero lo impedirá.
Amor: su irresistible encanto atraerá a gente de su entorno y a una en especial.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se concretará un proyecto por el que ha trabajado tenazmente.
Amor: recuperará momentos felices de la relación que están en el olvido y todo renace.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: en esta oportunidad, la opinión de gente del entorno ya no importará.
Amor: se arriesgará a retomar un diálogo con una ex pareja por heridas que no sanan.
Trabajo y negocios: con gran habilidad, resolverá temas pendientes para alcanzar el éxito.
Amor: su encanto atraerá a gente de su entorno y habrá alguien que se acercará.
Trabajo y negocios: favorable prestar atención con papeles o documentos o surgirá algún riesgo.
Amor: su sensibilidad se convertirá en el secreto de su encanto; un romance se avecina.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY EMPRENDEDORA. PUEDE AVANZAR SIN EL ALIENTO DE LOS DEMÁS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 28 de octubre?
