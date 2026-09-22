Por Redacción EC
19:16
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: tendrá buen ojo para detectar negocios o proyectos con el mayor potencial.
  • Amor : recibirá críticas por sus actitudes indiferentes o impulsivas pero las revertirá.
19:15
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: el entorno laboral estará expectante; se avecinan cambios de raíz.
  • Amor : la comunicación será fluida y mejorará el ánimo en la relación; dulce armonía.
19:15
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: con aguda intuición se multiplicarán sus iniciativas y alcanzará metas.
  • Amor : creerá que en la relación no valoran sus atenciones pero será una confusión.
19:15
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: tendrá iniciativas que tomarán por sorpresa a los demás y todo mejorará.
  • Amor : su encanto se percibirá irresistible y disipará las dudas de cierta persona.
19:14
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar una actividad independiente y será con éxito.
  • Amor : momentos de calidez podrían ser opacados por una discusión que inicia de la nada.
19:14
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: llegará una propuesta laboral que reúne las mejores condiciones.
  • Amor : descubrirá afinidades que surgen con cierta persona y facilitan el romance.
19:13
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: su capacidad para acercar posiciones en pugna será valorado por el entorno.
  • Amor : una respuesta negativa alterará toda la paz lograda y dañará la armonía.
19:13
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: se enfrentará a gente que no conoce adecuadamente los trabajos.
  • Amor : su encanto no será pasado poralto en el entorno y surgirá un encuentro inolvidable.
19:13
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: tomará las riendas en un proyecto que nadie puede resolver.
  • Amor : las discusiones dejarán de ser el modo de resolver las diferencias y la calidez reinará.
19:12
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: un compromiso trabará su camino al éxito pero lo postergará.
  • Amor : no será buena idea contener las emociones, lo mejor será expresar lo que siente.
19:11
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: disipará la tensión creada en el entorno por directivas casi inentendibles.
  • Amor : la relación sufrirá situaciones incómodas generadas por familiares entrometidos.
19:10
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: momento propicio para los emprendimientos nuevos u otras iniciativas.
  • Amor : su agradable encanto matizará una charla y predispone un encuentro romántico.
19:10

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DISPERSA, ALGO INDISCRETA E INFORMAL, A VECES LE REPROCHAN IMPUNTUALIDAD.

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