20:45
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: habrá momentos complicados y con escenarios cambiantes.
- Amor: recibirá muestras de ternura que facilitarán la plena expresión de las emociones.
20:44
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: una actividad estancada pasará a generar oportunidades nunca vistas.
- Amor: sus muestras de afecto causarán que cierta persona no quiera alejarse.
20:44
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: algunas ideas no se concretarán pero un proyecto o negocio dará satisfacciones.
- Amor: con menos entrometidos la relación comenzará a brillar y disfrutar de la intimidad.
20:43
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMABLE Y MUY
DISPUESTA PERO SU LIDERAZGO A VECES MOLESTA A LOS DEMÁS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 5 de agosto?
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