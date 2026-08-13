22:39
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: una actitud impulsiva podría empañar la llegada de una buena oportunidad.
- • Amor: en un encuentro fortuito surgirán divertidas afinidades con una bella persona.
22:39
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: un asunto de poca importancia se tomará como relevante y hará perder tiempo.
- • Amor: la aparición de silencios incómodos en la relación indicarán que algo pasa.
22:39
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: tendrá la reunión ideal en la que resolverá todo para beneficio del éxito.
- • Amor: un encuentro resultará de lo mejor y la primera impresión será romántica.
22:38
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: un resultado negativo hará replantear cosas pero no cambiará el rumbo.
- • Amor: una audaz sugerencia causará asombro en su pareja pero será romántica.
22:38
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: su liderazgo será cuestionado por gente poco idónea y su éxito no se detendrá.
- • Amor: los momentos de seducción podrían ser opacados por una actitud arrogante.
22:37
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: con acciones inteligentes organizará tareas que se encuentran atascadas.
- • Amor: los encuentros con amigos provocarán reclamos de su pareja y tendrá razón.
22:37
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: llegará la propuesta más atractiva para trabajar con proyectos nuevos.
- • Amor: le pedirán que deje de lado su necesidad de control o dañará la armonía.
22:37
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: la situación mejorará al poner en su sitio a gente que no ayuda.
- • Amor: su capacidad para amar será destacada en la pareja y creará un nuevo comienzo.
22:36
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: tomará la senda del éxito con propuestas favorables y beneficios.
- • Amor: por un indicio notará que hay algo que no se expresa claramente en la relación.
22:36
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: un error complicará las cosas pero tendrá coraje para resolverlo.
- • Amor: conocerá a alguien que pareceayudarle a disipar cierta tristeza pero tendrá cautela.
22:35
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: un dato erróneo podría desviarlo de sus metas pero seguirá adelante.
- • Amor: de modo inesperado, la línea de una amistad será atravesada y se iniciará un romance.
22:35
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: dará respuesta a un problema y un emprendimiento estancado avanzará.
- • Amor: las actitudes de gente entrometida harán que dé prioridad a la privacidad de la pareja.
22:35
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD PORQUE SE CONSIDERA ALGUIEN FUERTE.
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