Por Redacción EC
22:39
  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: una actitud impulsiva podría empañar la llegada de una buena oportunidad.
  • Amor: en un encuentro fortuito surgirán divertidas afinidades con una bella persona.
22:39
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: un asunto de poca importancia se tomará como relevante y hará perder tiempo.
  • Amor: la aparición de silencios incómodos en la relación indicarán que algo pasa.
22:39
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: tendrá la reunión ideal en la que resolverá todo para beneficio del éxito.
  • Amor: un encuentro resultará de lo mejor y la primera impresión será romántica.
22:38
  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: un resultado negativo hará replantear cosas pero no cambiará el rumbo.
  • Amor: una audaz sugerencia causará asombro en su pareja pero será romántica.
22:38
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: su liderazgo será cuestionado por gente poco idónea y su éxito no se detendrá.
  • Amor: los momentos de seducción podrían ser opacados por una actitud arrogante.
22:37
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: con acciones inteligentes organizará tareas que se encuentran atascadas.
  • Amor: los encuentros con amigos provocarán reclamos de su pareja y tendrá razón.
22:37
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: llegará la propuesta más atractiva para trabajar con proyectos nuevos.
  • Amor: le pedirán que deje de lado su necesidad de control o dañará la armonía.
22:37
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: la situación mejorará al poner en su sitio a gente que no ayuda.
  • Amor: su capacidad para amar será destacada en la pareja y creará un nuevo comienzo.
22:36
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: tomará la senda del éxito con propuestas favorables y beneficios.
  • Amor: por un indicio notará que hay algo que no se expresa claramente en la relación.
22:36
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: un error complicará las cosas pero tendrá coraje para resolverlo.
  • Amor: conocerá a alguien que pareceayudarle a disipar cierta tristeza pero tendrá cautela.
22:35
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: un dato erróneo podría desviarlo de sus metas pero seguirá adelante.
  • Amor: de modo inesperado, la línea de una amistad será atravesada y se iniciará un romance.
22:35
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: dará respuesta a un problema y un emprendimiento estancado avanzará.
  • Amor: las actitudes de gente entrometida harán que dé prioridad a la privacidad de la pareja.
22:35
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD PORQUE SE CONSIDERA ALGUIEN FUERTE.
22:34

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 14 de agosto?

• Revisa el horóscopo del jueves 13 de agosto