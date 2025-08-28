Redacción EC
TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: de un encuentro, surgirá una relación fructífera que traerá beneficios.

Amor: su paciencia será desafiada y podría enojarse con personas del entorno que quiere.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierto proyecto crecerá y generará un éxito económico. Buena idea.

Amor: el encanto mutuo renovará la intimidad; diálogo fluido y seducción en la pareja.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el avance estará comprometido por fallas no detectadas; se avecina negocio.

Amor: surgirán discusiones tontas pero su pareja le dará una hermosa sorpresa.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: favorable para proyectos a corto plazo pero las ganancias tendrán que esperar.

Amor: su encanto brillará y resultará irresistible para alguien que se acercará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la actividad comenzará a mejorar por un proyecto que genera éxitos.

Amor: el compañerismo exagerado puede generar aburrimiento. Alegre reencuentro.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá talento para distinguir lo prioritario de lo que no lo es.

Amor: recibirá muestras de afecto que sanarán heridas del pasado y facilitarán la armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá distancia con la gente que no deja de cometer errores.

Amor: superará cierta confusión gracias a su fuerte carácter y la armonía será recuperada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada pero las dificultades serán resueltas.

Amor: momento de corazón dividido entre dos personas pero elegirá con acierto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la rutina es agobiante pero un cambio se avecina. Prepárese.

Amor: lo intelectual y lo afectivo alcanzarán un equilibrio que hará feliz a la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su esfuerzo comenzará a dar frutos. La buena fortuna le sonreirá.

Amor: se dará cuenta de que la pareja necesita de lindas iniciativas que oxigenen la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirá eventualidad en la que actuará con calma o podría haber pérdidas.

Amor: momento para comunicarse con aquella persona que ha dejado de frecuentar.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA Y ALEGRE. SE SABE GANAR EL AFECTO DE TODOS LOS QUE LO RODEAN.

