TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: de un encuentro, surgirá una relación fructífera que traerá beneficios.
Amor: su paciencia será desafiada y podría enojarse con personas del entorno que quiere.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cierto proyecto crecerá y generará un éxito económico. Buena idea.
Amor: el encanto mutuo renovará la intimidad; diálogo fluido y seducción en la pareja.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: el avance estará comprometido por fallas no detectadas; se avecina negocio.
Amor: surgirán discusiones tontas pero su pareja le dará una hermosa sorpresa.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: favorable para proyectos a corto plazo pero las ganancias tendrán que esperar.
Amor: su encanto brillará y resultará irresistible para alguien que se acercará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la actividad comenzará a mejorar por un proyecto que genera éxitos.
Amor: el compañerismo exagerado puede generar aburrimiento. Alegre reencuentro.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tendrá talento para distinguir lo prioritario de lo que no lo es.
Amor: recibirá muestras de afecto que sanarán heridas del pasado y facilitarán la armonía.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: pondrá distancia con la gente que no deja de cometer errores.
Amor: superará cierta confusión gracias a su fuerte carácter y la armonía será recuperada.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada pero las dificultades serán resueltas.
Amor: momento de corazón dividido entre dos personas pero elegirá con acierto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la rutina es agobiante pero un cambio se avecina. Prepárese.
Amor: lo intelectual y lo afectivo alcanzarán un equilibrio que hará feliz a la pareja.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su esfuerzo comenzará a dar frutos. La buena fortuna le sonreirá.
Amor: se dará cuenta de que la pareja necesita de lindas iniciativas que oxigenen la relación.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: surgirá eventualidad en la que actuará con calma o podría haber pérdidas.
Amor: momento para comunicarse con aquella persona que ha dejado de frecuentar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA Y ALEGRE. SE SABE GANAR EL AFECTO DE TODOS LOS QUE LO RODEAN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 29 de agosto?
