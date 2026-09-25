Por Redacción EC
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: las discusiones o desacuerdos podrían perjudicar algún negocio; atención.
  • Amor: cierta iniciativa le permitirá descubrir que en la pareja crece una fuerte calidez.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: mostrará habilidad para conciliar proyectos opuestos y obtener cooperación.
  • Amor: ciertos temas no se tratarán en la pareja, pero necesitarán dialogar con sinceridad.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: alguien dirá que no se puede resolver un asunto delicado, pero lo hará.
  • Amor: su encanto llamará la atención de una persona agradable que querrá un encuentro.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: se destacará por su creatividad para encarar trabajos o negocios difíciles.
  • Amor: surgirán iniciativas positivas que afianzan la relación y crean momentos inolvidables.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: problemas sin resolver generarán inconvenientes que superará con habilidad.
  • Amor: el mutuo encanto hará crecer la calidez en la pareja y reforzará los lazos debilitados.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: necesitará de mucha energía para resolver asuntos complicados.
  • Amor: la comunicación se percibirá con interrupciones y fallas, pero podrá revertirlo.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: resolverá los problemas que otros prefieren ignorar y le elogiarán.
  • Amor: un encuentro improvisado resultará gratificante y le llenará de entusiasmo.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: no estará conforme con los resultados pero el entorno celebrará.
  • Amor: tiernos gestos y pequeñas atenciones atenuarán un momento difícil de la pareja.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y con intuición avanzará hacia el éxito.
  • Amor: la expresión del afecto en la relación facilitará los cambios que cree complicados.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: decidirá ignorar las exigencias que traban el camino al éxito.
  • Amor: alguien nuevo despertará súbita atracción en el entorno, pero sus miradas se encontrarán.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: definirá el rumbo de un proyecto aunque se levanten voces de rechazo.
  • Amor: la relación comenzará a debilitarse por ideas en pugna; habrá que dialogar.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: llega la hora de avanzar con una nueva actividad y renovar los desafíos.
  • Amor: a partir de un encuentro se profundizarán afinidades y el romance surgirá.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y TÍMIDA PERO RESPETUOSA DE LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.

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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 24 de setiembre?

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