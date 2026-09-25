00:39
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: las discusiones o desacuerdos podrían perjudicar algún negocio; atención.
- • Amor: cierta iniciativa le permitirá descubrir que en la pareja crece una fuerte calidez.
00:38
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: mostrará habilidad para conciliar proyectos opuestos y obtener cooperación.
- • Amor: ciertos temas no se tratarán en la pareja, pero necesitarán dialogar con sinceridad.
00:38
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: alguien dirá que no se puede resolver un asunto delicado, pero lo hará.
- • Amor: su encanto llamará la atención de una persona agradable que querrá un encuentro.
00:37
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: se destacará por su creatividad para encarar trabajos o negocios difíciles.
- • Amor: surgirán iniciativas positivas que afianzan la relación y crean momentos inolvidables.
00:37
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: problemas sin resolver generarán inconvenientes que superará con habilidad.
- • Amor: el mutuo encanto hará crecer la calidez en la pareja y reforzará los lazos debilitados.
00:37
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: necesitará de mucha energía para resolver asuntos complicados.
- • Amor: la comunicación se percibirá con interrupciones y fallas, pero podrá revertirlo.
00:36
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: resolverá los problemas que otros prefieren ignorar y le elogiarán.
- • Amor: un encuentro improvisado resultará gratificante y le llenará de entusiasmo.
00:36
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: no estará conforme con los resultados pero el entorno celebrará.
- • Amor: tiernos gestos y pequeñas atenciones atenuarán un momento difícil de la pareja.
00:35
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y con intuición avanzará hacia el éxito.
- • Amor: la expresión del afecto en la relación facilitará los cambios que cree complicados.
00:35
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: decidirá ignorar las exigencias que traban el camino al éxito.
- • Amor: alguien nuevo despertará súbita atracción en el entorno, pero sus miradas se encontrarán.
00:35
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: definirá el rumbo de un proyecto aunque se levanten voces de rechazo.
- • Amor: la relación comenzará a debilitarse por ideas en pugna; habrá que dialogar.
00:34
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: llega la hora de avanzar con una nueva actividad y renovar los desafíos.
- • Amor: a partir de un encuentro se profundizarán afinidades y el romance surgirá.
00:34
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y TÍMIDA PERO RESPETUOSA DE LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.
00:33
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 24 de setiembre?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 24 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 24 de setiembre