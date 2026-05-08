Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
18:54
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: dejará de lado alguna actitud obstinada y aceptará alguna sugerencia.
- Amor: se creará una tensión innecesaria en un deseado encuentro pero la superará.
18:51
- SAGITARIO (nov.22-dic.21)
- Trabajo y negocios: recibirá críticas de los colegas menos imaginados pero equilibrará las cosas.
- Amor: un gesto de acercamiento de la persona que más le interesa hará surgir el romance
18:51
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: la buena fortuna llega y se comprobará en un avance comercial.
- Amor: los sentimientos estarán confusos ante un malentendido pero todo se aclarará.
18:48
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: con esfuerzo, logrará el equilibrio de las cuentas y el entorno aprenderá.
- Amor: conocerá a la persona que hará trastabillar su mundo y creará gran expectativa.
18:47
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: su espíritu de lucha estará afectado pero revertirá lo negativo y avanzará.
- Amor: dejará de lado algún compromiso y se encontrará con esa persona que desea.
18:45
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CAPACITADA PARA LOS PROYECTOS QUE ESTIMULEN TODA SU GRAN CREATIVIDAD.
18:44
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