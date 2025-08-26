Redacción EC
17:47

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoymiércoles 27 de agosto.

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: alcanzará las metas y logrará superar los desafíos. Mostrará su carácter. 

  • Amor: con armonía en el ámbito familiar todo será tolerable, incluso en la pareja. 
TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: personas con influencia destacarán las bondades de su proyecto. 
  • Amor: si hay sentimientos profundos, las cosas mejorarán al punto de un nuevo comienzo. 
GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: llegará lo que necesita para fortalecer un proyecto audaz; éxito resonante. 
  • Amor: alguien querrá rememorar una relación inolvidable, pero surgirán dudas. 
CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: con habilidad aprovechará lo que tiene a mano y creará un negocio productivo. 
  • Amor: imaginará cosas que crearán sospechas sobre lo que sucede, pero se equivocará. 
LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: tendrá una actitud activa que atraerá a la gente más difícil de convencer. 
  • Amor: cierta conducta no será la más adecuada para este momento de la pareja; atención.
VIRGO (agosto 23-sept.22)

  • Trabajo y negocios: experimentará con un proyecto nuevo y con su habilidad alcanzará el éxito.
  • Amor: momentos de inquietud ante cierta revelación pero actuará la madurez de la pareja. 
LIBRA (sept. 23-oct.22)

  • Trabajo y negocios: hallará que los errores de un proyecto son producidos por alguien que no se esfuerza. 
  • Amor: una sorpresiva invitación por parte de alguien, provocará estupor en el entorno. 
ESCORPIO (oct. 23-nov.21)

  • Trabajo y negocios: reflotará los proyectos que se hallan estancados por falta de iniciativas. 
  • Amor: los sentimientos profundos harán placentera la vida en común y generarán armonía. 
SAGITARIO (nov.22-dic.21)

  • Trabajo y negocios: una situación complicada será la oportunidad para mostrar su gran talento.
  • Amor: momento de la pareja para conducirse con simpatía y dar pequeñas atenciones. 
CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: con una actuación destacada superará una situación compleja. 
  • Amor: la necesidad de más espacio en sus planes creará confusión, pero le entenderán. 
ACUARIO (enero 21-feb.19)

  • Trabajo y negocios: su intuición le guiará hacia el mejor recurso y el resultado será excelente.
  •  Amor: actividades nuevas surgirán y proveerán regocijo; ideal para una nueva relación. 
PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: un proyecto se encamina aunque no haya definiciones y lo resolverá. 
  • Amor: discusiones poco importantes afectarán la reciente armonía, pero la recuperará.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON UN FUEGO INTERIOR QUE NO SE APAGA. NI AUN CON DESILUSIONES.

