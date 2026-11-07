Por Redacción EC
20:58
  • SU HORÓSCOPO DEL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2026

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Amor: la relación mejorará porque se concentra en los pequeños detalles y toma iniciativas divertidas. 
  • Salud: más actividad física, mejor.
  • Sorpresa: reunión decepcionante.
20:57
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Amor: una exigencia intempestiva alterará el apacible mundo de la relación, pero las cosas se aclararán. 
  • Salud: consulta oportuna.
  • Sorpresa: amable encuentro.
20:57
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Amor: momento para dejar de lado las palabras, dejar fluir los gestos y la calidez los inundará. 
  • Salud: las molestias se disiparán.
  • Sorpresa: alguien hará las paces.
20:56
  • CANCER (junio 22-julio 22) 
  • Amor: por intuición, elegirá el camino que conduce al encuentro más deseado; posible romance. 
  • Salud: es la hora de cambiar hábitos.
  • Sorpresa: sueño cumplido.
20:56
  • LEO (julio 23-agosto 22) 
  • Amor: llegará una persona que le impactará al presentarse y no querrá conocer a nadie más. 
  • Salud: tomará una decisión sana.
  • Sorpresa: retomará una vocación.
20:55
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
  • Amor: tomará iniciativas para pasarla bien y la pareja recuperará momentos de dulce placidez. 
  • Salud: un control estará mejor.
  • Sorpresa: circunstancia extraña.  
20:55
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Amor: aunque haya fallas, el deseo de comunicarse será lo que mantenga la llama. 
  • Salud: gozará de un buen descanso.
  • Sorpresa: alguien tomará un atajo.
20:53
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Amor: confiará temas jamás expresados con la persona amada y sentirá gran alivio.  
  • Salud: caminar será buena idea. 
  • Sorpresa: acierto con buena fortuna.
20:53
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Amor: en un nuevo ámbito, su encanto no será pasado por alto y alguien se acercará. 
  • Salud: recuperará un gran vigor.
  • Sorpresa: gesto conmovedor.
20:53
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Amor: una actitud marcará el límite de lo que no desea en la relación y lo hablará. 
  • Salud: una dolencia se disipará.
  • Sorpresa: promesa incumplida.
20:52
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Amor: toma la iniciativa y llega la oportunidad en la que conocerá a su alma gemela. 
  • Salud: más actividades al aire libre, mejor.
  • Sorpresa: charla reconfortante.
20:52
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Amor: un gesto recuperará lo que nunca se perdió y la relación tendrá un nuevo comienzo.  
  • Salud: del nerviosismo pasará a la calma.
  • Sorpresa: noticia inesperada.
20:51
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA Y A LA VEZ IMPULSIVA. HACE ENOJAR PERO SIEMPRE LE PERDONAN.
20:50

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