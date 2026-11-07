20:58
- SU HORÓSCOPO DEL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2026
20:58
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Amor: la relación mejorará porque se concentra en los pequeños detalles y toma iniciativas divertidas.
- Salud: más actividad física, mejor.
- Sorpresa: reunión decepcionante.
20:57
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Amor: una exigencia intempestiva alterará el apacible mundo de la relación, pero las cosas se aclararán.
- Salud: consulta oportuna.
- Sorpresa: amable encuentro.
20:57
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Amor: momento para dejar de lado las palabras, dejar fluir los gestos y la calidez los inundará.
- Salud: las molestias se disiparán.
- Sorpresa: alguien hará las paces.
20:56
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Amor: por intuición, elegirá el camino que conduce al encuentro más deseado; posible romance.
- Salud: es la hora de cambiar hábitos.
- Sorpresa: sueño cumplido.
20:56
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Amor: llegará una persona que le impactará al presentarse y no querrá conocer a nadie más.
- Salud: tomará una decisión sana.
- Sorpresa: retomará una vocación.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Amor: tomará iniciativas para pasarla bien y la pareja recuperará momentos de dulce placidez.
- Salud: un control estará mejor.
- Sorpresa: circunstancia extraña.
20:55
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Amor: aunque haya fallas, el deseo de comunicarse será lo que mantenga la llama.
- Salud: gozará de un buen descanso.
- Sorpresa: alguien tomará un atajo.
20:53
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Amor: confiará temas jamás expresados con la persona amada y sentirá gran alivio.
- Salud: caminar será buena idea.
- Sorpresa: acierto con buena fortuna.
20:53
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Amor: en un nuevo ámbito, su encanto no será pasado por alto y alguien se acercará.
- Salud: recuperará un gran vigor.
- Sorpresa: gesto conmovedor.
20:53
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor: una actitud marcará el límite de lo que no desea en la relación y lo hablará.
- Salud: una dolencia se disipará.
- Sorpresa: promesa incumplida.
20:52
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Amor: toma la iniciativa y llega la oportunidad en la que conocerá a su alma gemela.
- Salud: más actividades al aire libre, mejor.
- Sorpresa: charla reconfortante.
20:52
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Amor: un gesto recuperará lo que nunca se perdió y la relación tendrá un nuevo comienzo.
- Salud: del nerviosismo pasará a la calma.
- Sorpresa: noticia inesperada.
20:51
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA Y A LA VEZ IMPULSIVA. HACE ENOJAR PERO SIEMPRE LE PERDONAN.
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