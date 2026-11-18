21:18
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio. ¿Qué dice tu signo del jueves 19 de noviembre?
21:10
- ARIES (marzo 21- abril20)
- Trabajo y negocios: en una reunión captará ideas sobre las que se basará su nuevo proyecto.
- Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en el entorno y alguien se acercará.
21:10
- TAURO (abril21-mayo20)
- Trabajo y negocios: su liderazgo será percibido como positivo y la cooperación aumentará.
- Amor: la aclaración de un malentendido llegará a tiempo y la calidez recuperará su lugar.
21:07
- GEMINIS (mayo21-junio21)
- Trabajo y negocios: el entorno celebrará resultados positivos de un trabajo pero algo no le cerrará.
- Amor: una escucha activa en la pareja revelará que hay más en común de lo que cree.
21:07
- CANCER (junio22-julio23)
- Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no deben tomarle por sorpresa y se preparará.
- Amor: una persona muy especial se acercará y su mundo sanará del pasado y se iluminará.
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- LEO (julio24-agosto23)
- Trabajo y negocios: discusiones entre colegas causarán dificultades pero las resolverá con carácter.
- Amor: notará que mucha gente percibe su encanto pero solo espera a alguien en especial.
21:06
- VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
- Trabajo y negocios: una decisión parecerá precipitada pero se convertirá en un acierto.
- Amor: una nueva relación hará surgir esos rasgos adorables que no sabe que posee.
21:05
- LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Trabajo y negocios: momento para presentar ese proyecto bien hecho y posicionarse mejor.
- Amor: tomará las iniciativas esperadas para aumentar la calidez en la pareja.
21:05
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
- Trabajo y negocios: las diferencias serán superadas y la cooperación aumentará.
- Amor: notará a una expareja apareciendo en cada lugar que frecuenta; será inevitable charlar.
21:05
- SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: el entorno destacará su talento y tomará un nuevo desafío.
- Amor: un gesto antes que las palabras revelarán que cierta persona quiere algo más.
21:03
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: se agregará una tarea extra que mejorará los ingresos de todos.
- Amor: una nueva calidez hará brillar a la pareja y será el centro de todas las miradas.
21:03
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: resolverá las trabas que interfieren con las tareas y generará cambios.
- Amor: momento propicio para un nuevo romance o para esa reconciliación tan ansiada.
21:03
- PISCIS (febrero 20-marzo20)
- Trabajo y negocios: resolverá los temas pendientes y las trabas comenzarán a caer; el éxito espera.
- Amor: su imaginativa creatividad generará cambios que sorprenderán al entorno cercano.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY CONSIDERADA CON TODOS Y MUY SOLÍCITA CON LAS PERSONAS QUE AMA.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, jueves 19 de noviembre?
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