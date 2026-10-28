22:29
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: llegará gente con propuesta de negocio o proyecto original para considerar.
- Amor: creerá que un encuentro no cumplirá sus expectativas pero le sorprenderán.
22:29
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: si alguna tarea no resulta como está planeada, lo sabrá de antemano y resolverá.
- Amor: la relación comenzará a estabilizarse porque deja atrás dudas o reproches.
22:28
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: terminará con las demoras en las tareas y tendrá un plan para mejorar.
- Amor: con gestos amorosos afianzará la mutua calidez de la relación y la pareja crecerá.
22:28
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que obligarán a tomar un atajo hacia la meta.
- Amor: se avecinan momentos agradables que lograrán la armonía tan ansiada.
22:27
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: aún con exigencias altas, mantendrá la calma y logrará objetivos antes impensados.
- Amor: una situación confusa dejará un sabor amargo pero habrá entendimiento.
22:26
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: una situación complicada resolverá otros problemas que no se ven.
- Amor: surgirán gestos afectivos con pocas palabras y la calidez crecerá en la pareja.
22:25
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: continuará con los proyectos exitosos que generan los beneficios.
- Amor: en emotivo encuentro descubrirá una increíble afinidad con cierta persona.
22:24
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: vencerá trabas y el trabajo o proyecto tomará el cauce correcto.
- Amor: su encanto resultará notorio para el entorno cercano y alguien quedará impactado.
22:23
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: mostrará una gran habilidad para generar trabajos de precisión.
- Amor: se manejará con pequeñas atenciones y la relación resultará ser más agradable.
22:22
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios : aún con cierta escasez de presupuesto, alcanzará metas altas.
- Amor: momento para estar alerta, su alma gemela estará muy próxima a su entorno.
22:22
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: una decisión a tiempo reportará mayores beneficios y abrirá puertas.
- Amor: la persona menos pensada expresará sus sentimientos en una cita inolvidable.
22:21
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: una etapa de restricciones terminará y habrá una situación prometedora.
- Amor: el buen ánimo generará un encuentro en el que el romance será el tema principal.
22:20
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA E INTOLERANTE. NO LE GUSTAN LAS SITUACIONES DESAGRADABLES.
22:18
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