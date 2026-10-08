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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, jueves 8 de octubre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: un asunto pendiente comenzará a ser un dolor de cabeza pero no lo permitirá.
- Amor: actitudes impulsivas causarán confusión aunque se verá que son iniciativas positivas.
09:18
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: la actividad transcurrirá sin problemas y además, la mejorará aún más.
- Amor: parecerá que le demandan mayor atención afectiva y ya no le resulta agradable.
09:18
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: pondrá el mismo esfuerzo aunque el trabajo sea grande o pequeño.
- Amor: su agradable encanto será correspondido con iniciativas plenas de calidez.
09:18
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: se avecina el cambio largamente esperado pero el entorno se llenará de dudas.
- Amor: la distancia ya no será un problema, la calidez crece y un romance surgirá.
09:17
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: llegará oportunidad inmejorable, que abre un horizonte de pleno crecimiento.
- Amor: las afinidades enriquecerán un encuentro improvisado y un romance empezará.
09:15
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: aún con problemas, mantendrá el rumbo y será muy elogiado.
- Amor: su interioridad será percibida como agradable por una persona y se acercará.
09:14
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: las exigencias no le vencerán y alcanzará las metas con comodidad.
- Amor: mejorará el tiempo que comparte en la relación con iniciativas divertidas.
09:14
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: las circunstancias se conjugarán y las cosas empezarán a mejorar.
- Amor: las palabras quedarán atrás y el tierno lenguaje de los gestos ocupará la relación.
09:13
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: su experiencia será muy valorada al surgir una situación crítica.
- Amor: aunque hayan momentos confusos, la relación conservará la cálida armonía.
09:12
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: la confianza será el factor que haga la diferencia; los beneficios llegan.
- Amor: su transparente actitud evitará los roces y facilita la armonía de la relación.
09:12
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: la ayuda pedida no llegará pero con cambios rápidos logrará las metas.
- Amor: no perderá las esperanzas y un nuevo comienzo será posible en la relación.
09:11
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: le insistirán para que apoye los pies sobre la tierra y las cosas mejorarán.
- Amor: una respuesta impulsiva provocará daños; su alma sensible no lo merece.
09:10
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA Y RETRAÍDA. SU BAJO PERFIL CONFUNDE PERO EN CONFIANZA ES MUY CARIÑOSA.
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