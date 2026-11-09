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- SU HORÓSCOPO, LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2026
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: no habrá discusión ni conflicto que obstaculice su camino a los negocios exitosos.
- Amor: volverá a encender la calidez que parece menguar en la relación y todo mejorará.
01:18
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: invertirá la energía que hace falta para convertir lo que ha fallado en un éxito.
- Amor: los problemas de la pareja comenzarán a resolverse con iniciativas atrevidas.
01:17
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: una evaluación indicará que su proyecto es el mejor ponderado y más efectivo.
- Amor: habrá entrometidos cerca de la pareja pero no admitirá intrigas ni confusiones.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: tendrá habilidad para convencer a gente que desconfía de lo novedoso.
- Amor: su interior sensible será percibido por una persona que amará escucharle.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: momento propicio para implementar esos cambios postergados y comenzar a mejorar.
- Amor: una discusión trabará la natural afluencia de la relación pero hará las paces.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: no será buen momento para tomar riesgos ni descuidar lo realizado.
- Amor: el mutuo encanto de la pareja será vital para reforzar el lazo y renovar una etapa.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: su talento para equilibrar lo descompensado será destacado por colegas.
- Amor: renovará la imagen, su encanto brillará y será muy percibido en el entorno.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: no aceptará la falta de control y tomará para sí el necesario liderazgo.
- Amor: querrá saber los motivos de algún malestar en la relación y se llevará una sorpresa.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: necesitará compartir lo que sabe de un proyecto nuevo.
- Amor: su presencia no pasará por desapercibida en un encuentro y alguien se interesará.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: el entorno le criticará su perfeccionismo pero lo necesitan.
- Amor: en un encuentro, su timidez se convertirá en virtud y generará momentos románticos.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: recuperará el control y nuevos proyectos o negocios tomarán impulso.
- Amor: las actividades compartidas facilitarán el retorno de la ternura en el trato de la pareja.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: ignorará las críticas y su trabajo le conducirá a mejorar en lo material.
- Amor: momento para disfrutar de la pareja o si está en soledad, comenzar una nueva relación.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA PERO MUY SENSIBLE. LE DISGUSTAN LAS DISCUSIONES CON SERES QUERIDOS.
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