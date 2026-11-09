22:56
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas para dejar de lado lo que ya no funciona y planear lo nuevo.
- • Amor: paso a paso, la relación mejora y se consolida con momentos inolvidables.
22:56
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: tendrá habilidad para destrabar lo que impide la creación de nuevos proyectos.
- • Amor: en un encuentro, descubrirá que posee gran afinidad con una agradable persona.
22:55
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: resolverá errores y negligencias provocadas por gente que viene a colaborar.
- • Amor: circunstancias en el trabajo serán la excusa para acercarse a una persona especial.
22:55
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: verá señales de crecimiento en los negocios y creación de nuevos proyectos.
- • Amor: una bella persona se acercará a su entorno, le impactará y querrá tener un encuentro.
22:54
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: habrá tensiones por cambios impulsados sin aviso pero los comprenderá.
- • Amor: un encuentro fortuito dejará el estímulo necesario para concretar una próxima cita.
22:54
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: surgirá una confusión que complicará lo que funciona, pero lo resolverá.
- • Amor: no pasará por alto la presencia de una persona que posee un fuerte encanto.
22:53
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: no aceptará ideas carentes de aportes nuevos, pero alguien será la excepción.
- • Amor: una situación tirante en la pareja se resolverá y dará paso a una cálida armonía.
22:53
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: una serie de cambios llevará los proyectos y negocios a un gran éxito.
- • Amor: un viejo conflicto se reflotará por una tonta discusión y abrirá una herida.
22:53
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: destacarán su capacidad para evitar pérdidas y generar riqueza.
- • Amor: alguien que apenas conoce en un encuentro le despertará fuerte atracción.
22:52
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: sus habilidades no serán pasadas por alto y serán muy destacadas.
- • Amor: la timidez le ayudará a que una agradable persona decida hablarle en una reunión.
22:52
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: sus ideas y proyectos parecerán complicados, pero los replanteará.
- • Amor: disfrutará de momentos felices y plenos de calidez; se insinúa un nuevo comienzo.
22:52
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: mejorará la situación en los ingresos y la generación de actividades.
- • Amor: un hermoso gesto aumentará la calidez y revelará el mutuo compromiso en la relación.
22:51
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EQUILIBRADA SI TODO SE HACE COMO ES SU DESEO. SI ALGUIEN SE OPONE, SE ENOJA.
22:51
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