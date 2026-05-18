Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: con talento y un poco de buena fortuna, alcanzará las metas con comodidad.
Amor: pondrá a salvo a su pareja de gente entrometida que solo causan malentendidos.
Trabajo y negocios: surgirán roces con colegas que prefieren otros proyectos pero los convencerá.
Amor: una actitud rígida afectará los ánimos en la relación, pero al final, mejorará.
Trabajo y negocios: momento propicio para dedicarse a los proyectos con más potencial.
Amor: la armonía y el entendimiento mutuo permitirá que surjan vivencias agradables.
Trabajo y negocios: su tarea será aceptable pero algo no quedará del todo bien y se lo harán saber.
Amor: no dejará dudas al dialogar y los sentimientos serán mutuos y darán seguridad.
Trabajo y negocios: errores pasados por alto generan contratiempos que perjudicarán el trabajo.
Amor: una ex pareja hará saber a su entorno que viene a recuperar la relación; alerta.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: cierta medida dividirá al entorno en dos bandos pero los acercará.
Amor: su buen humor será elogiado en la pareja por crear fuerte calidez en cada encuentro.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para retomar controles que fueron dejados de lado.
Amor: renovará la intimidad con gestos antes que palabras y la calidez aumentará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: los negocios se afianzan y generan ingresos que dan tranquilidad.
Amor: surgirán roces en la relación por cierta rutina, pero tomará iniciativas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: fallas en cálculos generarán tensiones pero con talento, resolverá.
Amor: hablará con toda sinceridad, aunque alguien crea sentirse herido.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: otros colegas se ocuparán de los detalles y alcanzará las metas.
Amor: expresará su talento y pondrá en su sitio a la gente que causa confusión.
Trabajo y negocios: un asunto comercial se complicará pero con habilidad retomará el éxito.
Amor: por alguna circunstancia podrá encender la calidez que falta en la relación.
Trabajo y negocios: los obstáculos que ponen ciertos colegas provocarán que se desvíe del rumbo.
Amor: momento para dejar de hacer planes a futuro y vivir el presente con plena intensidad.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA POR DEMÁS PORQUE LE GUSTA TENER A SU PAREJA MUY PENDIENTE.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 19 de mayo?
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