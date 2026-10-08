Por Redacción EC
23:39
  • ARIES (marzo 21-abril 20)

 

  • Trabajo y negocios: casi por casualidad, descubrirá un camino exitoso que mejorará la situación.
  • Amor: cierta afinidad con una persona le hará sentir que un nuevo romance se concretará.
23:38
  • TAURO (abril 21-mayo 20) 

  • • Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr que las cobranzas demoradas se concreten.
  • • Amor: oportunidad para reencauzar una relación y sanar heridas que causan alejamiento.
23:38
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21) 

  • Trabajo y negocios: colegas con otras ideas querrán apartarle de las metas pero llegará ayuda.
  • Amor: surgirá alguna incomodidad por una ex pareja que aún gravita cerca de su vida.
23:38

CÁNCER (junio 22-julio 22) 

  • Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran pericia y gente importante le elogiará.
  • Amor: será el momento de superar la timidez y la persona que desea comenzará a acercarse.
23:37
  • LEO (julio 23-agosto 22) 

  • Trabajo y negocios: parecerá que la cooperación decae pero redoblará el esfuerzo y concretará metas.
  • Amor: no será buena idea discutir por el destino del dinero en la relación, todo se resolverá.
23:37
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

  • Trabajo y negocios: un proyecto avanzará y creará nuevos caminos para explorar.
  • Amor: percibirá señales inconfundibles de la persona menos imaginada y se permitirá ser audaz.
23:36

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

  • Trabajo y negocios: se conocerán directivas difíciles de concretar pero verá lo positivo.
  • Amor: se sorprenderá al descubrir a la persona que lo quiere de verdad y las cosas cambian.
23:36
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

  • Trabajo y negocios: sus logros recibirán elogios por los excelentes resultados obtenidos.
  • Amor: alguien desplegará de encanto y sentirá que no puede disimular la atracción.
23:36
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

  • Trabajo y negocios: habrá señales que anunciarán cambios de rumbo y todo mejorará.
  • Amor: una intensa vida social podría alejar a la pareja de momentos de calidez.
23:35
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

  • Trabajo y negocios: quitará del camino los obstáculos que alguien dejó y todo mejora.
  • Amor: asuntos pendientes en la relación provocarán que la indiferencia progrese.
23:34
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

  • Trabajo y negocios: las demoras alteran plazos y activan reclamos pero será creativo y lo resolverá.
  • Amor: disfrutará del encanto irresistible de cierta persona y el romance surgirá.
23:34
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que ayudarán al entorno y lograrán nuevos clientes.
  • Amor: comprobará que los gestos dicen más que las palabras en un momento íntimo.
23:33
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE Y EFICIENTE EN EL TRABAJO PERO ALGO INSEGURA EN RELACIONES.
23:33

• Revisa el horóscopo del jueves 8 de octubre