23:39
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: casi por casualidad, descubrirá un camino exitoso que mejorará la situación.
- • Amor: cierta afinidad con una persona le hará sentir que un nuevo romance se concretará.
23:38
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr que las cobranzas demoradas se concreten.
- • Amor: oportunidad para reencauzar una relación y sanar heridas que causan alejamiento.
23:38
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: colegas con otras ideas querrán apartarle de las metas pero llegará ayuda.
- • Amor: surgirá alguna incomodidad por una ex pareja que aún gravita cerca de su vida.
23:38
CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran pericia y gente importante le elogiará.
- • Amor: será el momento de superar la timidez y la persona que desea comenzará a acercarse.
23:37
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: parecerá que la cooperación decae pero redoblará el esfuerzo y concretará metas.
- • Amor: no será buena idea discutir por el destino del dinero en la relación, todo se resolverá.
23:37
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: un proyecto avanzará y creará nuevos caminos para explorar.
- • Amor: percibirá señales inconfundibles de la persona menos imaginada y se permitirá ser audaz.
23:36
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: se conocerán directivas difíciles de concretar pero verá lo positivo.
- • Amor: se sorprenderá al descubrir a la persona que lo quiere de verdad y las cosas cambian.
23:36
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: sus logros recibirán elogios por los excelentes resultados obtenidos.
- • Amor: alguien desplegará de encanto y sentirá que no puede disimular la atracción.
23:36
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: habrá señales que anunciarán cambios de rumbo y todo mejorará.
- • Amor: una intensa vida social podría alejar a la pareja de momentos de calidez.
23:35
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: quitará del camino los obstáculos que alguien dejó y todo mejora.
- • Amor: asuntos pendientes en la relación provocarán que la indiferencia progrese.
23:34
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: las demoras alteran plazos y activan reclamos pero será creativo y lo resolverá.
- • Amor: disfrutará del encanto irresistible de cierta persona y el romance surgirá.
23:34
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que ayudarán al entorno y lograrán nuevos clientes.
- • Amor: comprobará que los gestos dicen más que las palabras en un momento íntimo.
23:33
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE Y EFICIENTE EN EL TRABAJO PERO ALGO INSEGURA EN RELACIONES.
23:33
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 9 de octubre?
Seguir temas
• Revisa el horóscopo del jueves 8 de octubre