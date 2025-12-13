20:07
¿QUÉ DICE TÚ HORÓSCOPO ESTE DOMINGO 14 DE DICIEMBRE?
- Amor: un asunto conflictivo de la relación comenzará a resolverse pero su pareja pondrá un insólito reparo.
- Salud: necesita vigilar su peso.
- Sorpresa: despedida de un amigo.
20:06
- Amor: habrá disgustos en la pareja por la interferencia de familiares, pero conformará a todos los interesados.
- Salud: cierta tensión se aliviará.
- Sorpresa: propuesta insólita.
20:05
- Amor: mostrará mayor ternura en el trato con su pareja y la retribución no se hará esperar; armonía.
- Salud: ingerir fibras hará bien.
- Sorpresa: gente poco confiable.
20:01
- Amor: tendrá coraje para defender la privacidad de la pareja y alejará a las personas más conflictivas.
- Salud: necesitará hacer deportes.
- Sorpresa: cambio drástico.
19:56
- Amor: excesivos reproches pondrán la relación al borde de una crisis. Hará bien en elevar la comprensión.
- Salud: dejará un hábito pernicioso.
- Sorpresa: una indiscreción será fatal.
19:55
- Amor: momento propicio para dialogar en la pareja de esos temas postergados y tomar decisiones.
- Salud: si la ropa ajusta indica algo.
- Sorpresa: encuentro fortuito.
19:55
- Amor: amable reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Todo está dispuesto para el romance.
- Salud: un estudio será oportuno.
- Sorpresa: impuntualidad irritante.
19:53
- Amor: su natural encanto estará aumentado y los demás lo percibirán, pero alguien tomará la iniciativa.
- Salud: gozará de gran vigor.
- Sorpresa: pondrá límites.
19:52
- Amor: en medio de una discusión no será bueno tomar decisiones. Si se relaja, las cosas se arreglarán.
- Salud: una dolencia ya no molestará.
- Sorpresa: situación confusa.
19:52
- Amor: aún con roces, la calidez en la pareja disipa conflictos y recupera un vínculo que se ha dañado.
- Salud: necesita tomar más agua.
- Sorpresa: alguien será indiferente.
19:51
- Amor: se avecina una etapa plena de diálogo y gestos con encanto, pero le pedirán un mayor compromiso.
- Salud: un control será oportuno.
- Sorpresa: el pasado volverá.
19:50
- Amor: momento propicio para sincerarse en la pareja, aún cuando algunas verdades causen alguna herida.
- Salud: tendrá buena elongación.
- Sorpresa: cita inolvidable.
19:49
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.
19:48
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 14 de diciembre?
