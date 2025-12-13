Redacción EC
20:07

¿QUÉ DICE TÚ HORÓSCOPO ESTE DOMINGO 14 DE DICIEMBRE?

20:07

ARIES(marzo 21-abril 20)

  • Amor: un asunto conflictivo de la relación comenzará a resolverse pero su pareja pondrá un insólito reparo. 
  • Salud: necesita vigilar su peso. 
  • Sorpresa: despedida de un amigo.
20:06

TAURO(abril 21-mayo 20) 

  • Amor: habrá disgustos en la pareja por la interferencia de familiares, pero conformará a todos los interesados. 
  • Salud: cierta tensión se aliviará. 
  • Sorpresa: propuesta insólita. 
20:05

GÉMINIS(mayo 21-junio 21)

  • Amor: mostrará mayor ternura en el trato con su pareja y la retribución no se hará esperar; armonía. 
  • Salud: ingerir fibras hará bien.  
  • Sorpresa: gente poco confiable.
20:01

CÁNCER(junio 22-julio 22)

  • Amor: tendrá coraje para defender la privacidad de la pareja y alejará a las personas más conflictivas.  
  • Salud: necesitará hacer deportes. 
  • Sorpresa: cambio drástico.
19:56

LEO (julio 23-agosto 22)

  • Amor: excesivos reproches pondrán la relación al borde de una crisis. Hará bien en elevar la comprensión. 
  • Salud: dejará un hábito pernicioso. 
  • Sorpresa: una indiscreción será fatal.
19:55

VIRGO(agosto 23-sept.22)

  • Amor: momento propicio para dialogar en la pareja de esos temas postergados y tomar decisiones. 
  • Salud: si la ropa ajusta indica algo. 
  • Sorpresa: encuentro fortuito.
19:55

LIBRA(septiembre 23-oct. 22)

  • Amor: amable reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Todo está dispuesto para el romance. 
  • Salud: un estudio será oportuno.
  • Sorpresa: impuntualidad irritante. 
19:53

ESCORPIO(octubre 23-nov. 21)

  • Amor: su natural encanto estará aumentado y los demás lo percibirán, pero alguien tomará la iniciativa. 
  • Salud: gozará de gran vigor. 
  • Sorpresa: pondrá límites.
19:52

SAGITARIO(nov.22-dic.21)

  • Amor: en medio de una discusión no será bueno tomar decisiones. Si se relaja, las cosas se arreglarán. 
  • Salud: una dolencia ya no molestará.
  • Sorpresa: situación confusa.
19:52

CAPRICORNIO(dic.22-enero 20)

  • Amor: aún con roces, la calidez en la pareja disipa conflictos y recupera un vínculo que se ha dañado. 
  • Salud: necesita tomar más agua.
  • Sorpresa: alguien será indiferente.
19:51

ACUARIO(enero 21-febrero 19)

  • Amor: se avecina una etapa plena de diálogo y gestos con encanto, pero le pedirán un mayor compromiso.
  • Salud: un control será oportuno. 
  • Sorpresa: el pasado volverá.
19:50

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Amor: momento propicio para sincerarse en la pareja, aún cuando algunas verdades causen alguna herida. 
  • Salud: tendrá buena elongación. 
  • Sorpresa: cita inolvidable.
19:49

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.

19:48

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 14 de diciembre?

