Por Redacción EC
19:21
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Amor: buen momento para callar y permitir que su encanto fluya en cada gesto y cada mirada. 
  • Salud: rutinas de ejercicio harán bien.
  • Sorpresa: cambio postergado.
19:20
  • CANCER (junio 22-julio 22) 
  • Amor: su fuerte sensibilidad influirá en la relación con momentos de escasa conexión; atención. 
  • Salud: su cuerpo estará aliviado.
  • Sorpresa: inesperado altruismo.
19:19
  • LEO (julio 23-agosto 22) 
  • Amor: alguien confidente desde la amistad podría cruzar la línea del amor y generar un dulce romance. 
  • Salud: accionará contra el estrés.
  • Sorpresa: una meta se acerca.
19:18
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Amor: demasiada charla en la pareja no postergará los momentos de calidez intensa. 
  • Salud: alivio en dolores musculares.
  • Sorpresa: traba inesperada.
19:17
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Amor: ante un altibajo en la pareja será vital su capacidad para el equilibrio; todo mejorará. 
  • Salud: iniciará una dieta sana.
  • Sorpresa: encuentro incómodo.
19:16
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Amor: surgirá alguna tensión en la pareja pero la superará en calma y resolverá las dudas. 
  • Salud: volverá a hacer deporte.
  • Sorpresa: secreto revelado.
19:15
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
  • Amor: ciertas respuestas le harán desear que la relación crezca en armonía. 
  • Salud: dejará un hábito pernicioso.
  • Sorpresa: alguien tendrá mezquindad.
19:14
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Amor: surgirá un mutuo entendimiento en la pareja para superar momentos tensos. 
  • Salud: se disipará un dolor crónico.
  • Sorpresa: hallará un documento extraviado.
19:14
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Amor: si pasa por alto gestos que generan tensión en la pareja no ayudará a la armonía. 
  • Salud: un estudio genera confianza.
  • Sorpresa: recupera posiciones.
19:13
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Amor: muchas distracciones se convertirán en reproches en la relación que podrá superar. 
  • Salud: más tiempo libre hará bien.
  • Sorpresa: regalo deslumbrante.
19:13
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TALENTOSA. SU ALMA SENSIBLE LE HACE PREFERIR EL BAJO PERFIL Y LA HUMILDAD.
19:12

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