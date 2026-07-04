19:21
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Amor: buen momento para callar y permitir que su encanto fluya en cada gesto y cada mirada.
- Salud: rutinas de ejercicio harán bien.
- Sorpresa: cambio postergado.
19:20
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Amor: su fuerte sensibilidad influirá en la relación con momentos de escasa conexión; atención.
- Salud: su cuerpo estará aliviado.
- Sorpresa: inesperado altruismo.
19:19
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Amor: alguien confidente desde la amistad podría cruzar la línea del amor y generar un dulce romance.
- Salud: accionará contra el estrés.
- Sorpresa: una meta se acerca.
19:18
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Amor: demasiada charla en la pareja no postergará los momentos de calidez intensa.
- Salud: alivio en dolores musculares.
- Sorpresa: traba inesperada.
19:17
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Amor: ante un altibajo en la pareja será vital su capacidad para el equilibrio; todo mejorará.
- Salud: iniciará una dieta sana.
- Sorpresa: encuentro incómodo.
19:16
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Amor: surgirá alguna tensión en la pareja pero la superará en calma y resolverá las dudas.
- Salud: volverá a hacer deporte.
- Sorpresa: secreto revelado.
19:15
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Amor: ciertas respuestas le harán desear que la relación crezca en armonía.
- Salud: dejará un hábito pernicioso.
- Sorpresa: alguien tendrá mezquindad.
19:14
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor: surgirá un mutuo entendimiento en la pareja para superar momentos tensos.
- Salud: se disipará un dolor crónico.
- Sorpresa: hallará un documento extraviado.
19:14
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Amor: si pasa por alto gestos que generan tensión en la pareja no ayudará a la armonía.
- Salud: un estudio genera confianza.
- Sorpresa: recupera posiciones.
19:13
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Amor: muchas distracciones se convertirán en reproches en la relación que podrá superar.
- Salud: más tiempo libre hará bien.
- Sorpresa: regalo deslumbrante.
19:13
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TALENTOSA. SU ALMA SENSIBLE LE HACE PREFERIR EL BAJO PERFIL Y LA HUMILDAD.
19:12
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 5 de julio?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 5 de julio?
• Revisa aquí el horóscopo del sábado 4 de julio