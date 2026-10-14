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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , jueves 15 de octubre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: algunos resultados serán flojos, otros mejorarán pero tendrá todo bajo control.
- Amor: pocas palabras y gestos plenos de encanto crearán un ambiente de romance.
23:17
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: notará que necesita ayuda y no vacilará en pedirla pero con cierta exigencia.
- Amor: su encanto fluirá en el entorno y alguien querrá tener un encuentro amable.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: cambios tecnológicos parecerán complicados pero los aprenderá rápidamente.
- Amor: se manejará con simpatía y su encanto crecerá; cierta persona querrá acercarse.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: estará al borde de no cumplir ciertos plazos pero si acelera, lo logrará.
- Amor: a veces, un gesto puede ser confuso, esta vez indicará genuino interés romántico.
23:14
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: decidirá evitar discusiones o polémicas que demoren un proyecto nuevo.
- Amor: su encanto se verá irresistible en un encuentro y bastará solo un gesto para interesar.
23:12
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad analítica y su facilidad para los números.
- Amor: mostrará seguridad en la expresión de sus sentimientos y las dudas terminarán.
23:12
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios : detectará fallas que otros dejan pasar y su posición comenzará a crecer.
- Amor: tiende a generar roces en la pareja pero tendrá un amable llamado de atención.
23:11
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: alguna actitud obstinada afectará el avance de un trabajo.
- Amor: conocerá a alguien que le hará olvidar el pasado y verá crecer una dulce afinidad.
23:10
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: le sugerirán ideas que parecen poco sólidas pero tendrá una genial.
- Amor: se renovará el encanto mutuo en la pareja y los momentos románticos crecerán.
23:09
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: se liberará de trabas impuestas sobre su camino a las metas exitosas.
- Amor: mejora la comunicación y las cosas de la pareja mostrarán amoroso entendimiento.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: desmentirá con resultados a los que dicen que un trabajo está mal hecho.
- Amor: alguien captará su atención porque se maneja con gran simpatía; se avecina romance.
23:07
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será muy bien evaluado y recibirá inesperado beneficio.
- Amor: se disiparán las diferencias y los sentimientos se verán nítidos tal como realmente son.
23:07
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA EN GENERAL. TOMA INICIATIVAS AUNQUE NO TENGA LA SOLUCIÓN.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, jueves 15 de octubre?
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