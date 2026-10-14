Por Redacción EC
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  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy , jueves 15 de octubre.
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: algunos resultados serán flojos, otros mejorarán pero tendrá todo bajo control. 
  • Amor: pocas palabras y gestos plenos de encanto crearán un ambiente de romance.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: notará que necesita ayuda y no vacilará en pedirla pero con cierta exigencia. 
  • Amor: su encanto fluirá en el entorno y alguien querrá tener un encuentro amable.
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  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: cambios tecnológicos parecerán complicados pero los aprenderá rápidamente. 
  • Amor: se manejará con simpatía y su encanto crecerá; cierta persona querrá acercarse.
23:14
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: estará al borde de no cumplir ciertos plazos pero si acelera, lo logrará. 
  • Amor: a veces, un gesto puede ser confuso, esta vez indicará genuino interés romántico. 
23:14
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: decidirá evitar discusiones o polémicas que demoren un proyecto nuevo.
  •   Amor: su encanto se verá irresistible en un encuentro y bastará solo un gesto para interesar.
23:12
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad analítica y su facilidad para los números.
  • Amor: mostrará seguridad en la expresión de sus sentimientos y las dudas terminarán.
23:12
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios : detectará fallas que otros dejan pasar y su posición comenzará a crecer. 
  • Amor: tiende a generar roces en la pareja pero tendrá un amable llamado de atención.
23:11
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: alguna actitud obstinada afectará el avance de un trabajo.
  • Amor: conocerá a alguien que le hará olvidar el pasado y verá crecer una dulce afinidad.
23:10
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: le sugerirán ideas que parecen poco sólidas pero tendrá una genial. 
  • Amor: se renovará el encanto mutuo en la pareja y los momentos románticos crecerán.
23:09
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: se liberará de trabas impuestas sobre su camino a las metas exitosas.
  •   Amor: mejora la comunicación y las cosas de la pareja mostrarán amoroso entendimiento.
23:08
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: desmentirá con resultados a los que dicen que un trabajo está mal hecho.
  • Amor: alguien captará su atención porque se maneja con gran simpatía; se avecina romance.
23:07
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será muy bien evaluado y recibirá inesperado beneficio.
  • Amor: se disiparán las diferencias y los sentimientos se verán nítidos tal como realmente son.
23:07
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA EN GENERAL. TOMA INICIATIVAS AUNQUE NO TENGA LA SOLUCIÓN.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, jueves 15 de octubre?

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