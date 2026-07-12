22:04
- SU HOROSCOPO LUNES 13 DE JULIO DE 2026
22:03
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: circunstancias imprevistas favorecerán el avance de trabajos o proyectos.
- Amor: el exceso de vida social provocará cuestionamientos para dialogar en pareja.
22:03
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: gente influyente o su entorno destacará su trabajo por las mejoras producidas.
- Amor: hacer críticas será un desatino en la pareja; mejor será escuchar y dialogar.
22:02
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: alguien generará obstáculos para que su trabajo o proyecto no avance.
- Amor: su realidad cambiará cuando la persona que le desvela se acerque a charlar; romance.
22:00
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: resolverá una complicación de modo magistral y los elogios llegarán; éxito.
- Amor: alguien será ambiguo para definir una respuesta que está bien clara y no lo esperará.
22:00
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: desacuerdos en estrategias podrían derivar en la toma de decisiones erróneas.
- Amor: surgirá un romance con la persona menos imaginada y su mundo se iluminará.
22:00
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: las tareas de cierta rigidez serán abandonadas y comenzará algo nuevo.
- Amor: tomará como exigencias de su pareja simples comentarios, su reacción es exagerada.
21:59
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: planteos del entorno demorarán los trabajos pero hallará la solución.
- Amor: su encanto en los encuentros se sentirá irresistible y alguien se acercará.
21:59
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: su respuesta ante las dificultades generará cooperación y habrá logros.
- Amor: se darán circunstancias para que un nuevo romance comience a insinuarse.
21:58
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: una situación difícil dará un vuelco y las cosas mejorarán.
- Amor: una discusión en la pareja podría sacar a la luz temas complicados de afrontar.
21:57
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: surgirán errores pero no pierde tiempo en debates y los arregla.
- Amor: logrará que la relación se equilibre y se aclararán dudas sin discutir ni enojarse.
21:56
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: momento para los trabajos de precisión o de cálculo. Buena perspectiva.
- Amor: su encanto se verá irresistible y persona que le gusta lo percibirá; posible romance.
21:56
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: las reparaciones en áreas de interés serán propicias; llega nueva etapa.
- Amor: iniciativas apresuradas podrían dañar la armonía de la pareja más que facilitarla.
21:55
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESPECIALISTA EN GRANDES MUESTRAS DE FASTIDIO QUE SE DISIPAN CON RAPIDEZ.
21:54
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