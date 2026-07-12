Por Redacción EC
22:04
  • SU HOROSCOPO LUNES 13 DE JULIO DE 2026

22:03
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: circunstancias imprevistas favorecerán el avance de trabajos o proyectos. 
  • Amor: el exceso de vida social provocará cuestionamientos para dialogar en pareja.  
22:03
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: gente influyente o su entorno destacará su trabajo por las mejoras producidas.
  • Amor: hacer críticas será un desatino en la pareja; mejor será escuchar y dialogar.
22:02
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: alguien generará obstáculos para que su trabajo o proyecto no avance. 
  • Amor: su realidad cambiará cuando la persona que le desvela se acerque a charlar; romance.
22:00
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: resolverá una complicación de modo magistral y los elogios llegarán; éxito.
  • Amor: alguien será ambiguo para definir una respuesta que está bien clara y no lo esperará.
22:00
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: desacuerdos en estrategias podrían derivar en la toma de decisiones erróneas. 
  • Amor: surgirá un romance con la persona menos imaginada y su mundo se iluminará.
22:00
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: las tareas de cierta rigidez serán abandonadas y comenzará algo nuevo. 
  • Amor: tomará como exigencias de su pareja simples comentarios, su reacción es exagerada.
21:59
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: planteos del entorno demorarán los trabajos pero hallará la solución. 
  • Amor: su encanto en los encuentros se sentirá irresistible y alguien se acercará.
21:59
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: su respuesta ante las dificultades generará cooperación y habrá logros. 
  • Amor: se darán circunstancias para que un nuevo romance comience a insinuarse.
21:58
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: una situación difícil dará un vuelco y las cosas mejorarán. 
  • Amor: una discusión en la pareja podría sacar a la luz temas complicados de afrontar.
21:57
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
  • Trabajo y negocios: surgirán errores pero no pierde tiempo en debates y los arregla. 
  • Amor: logrará que la relación se equilibre y se aclararán dudas sin discutir ni enojarse.
21:56
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: momento para los trabajos de precisión o de cálculo. Buena perspectiva. 
  • Amor: su encanto se verá irresistible y persona que le gusta lo percibirá; posible romance.
21:56
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: las reparaciones en áreas de interés serán propicias; llega nueva etapa. 
  • Amor: iniciativas apresuradas podrían dañar la armonía de la pareja más que facilitarla.
21:55
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESPECIALISTA EN GRANDES MUESTRAS DE FASTIDIO QUE SE DISIPAN CON RAPIDEZ.
21:54

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 12 de julio?

Horóscopo del domingo 12 de julio