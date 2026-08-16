Por Redacción EC
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  • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto.
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: sus iniciativas tomarán por sorpresa a gente que prefiere la comodidad. 
  • Amor: hará bien en no apurarse y considerar esos sentimientos que su pareja expresa.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: los recursos ya no serán escasos y los equipos o reparaciones se producirán. 
  • Amor: buen momento para refugiarse en la calidez de la pareja y confiar; nuevo comienzo.
16:41
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: alguna demora serán una traba para proyectos o negocios pero la removerá. 
  • Amor: será emocionante iniciar un romance con la persona menos imaginada del entorno.
16:41
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas que asombrarán al entorno por ser eficaces. 
  • Amor: en la pareja se discutirán cosas que podrían afectar la armonía pero no llegará a tanto.
16:41
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: sus trabajos o informes serán los más requeridos por su capacidad para renovar. 
  • Amor: quizá no debiera adoptar actitudes indiferentes o afectará alguna susceptibilidad.
16:40
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: tendrá mayor creatividad para resolver un desafío inédito y lo hará bien. 
  • Amor: llegará a una reconciliación con toda la ilusión de que las cosas serán distintas.
16:40
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: los desacuerdos y fricciones con colegas volarán y todo avanzará. 
  • Amor: una relación del pasado querrá una reunión para hablar sobre algo imposible.
16:39
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: la mayor cooperación de su entorno será lograda con un acuerdo.  
  • Amor: su pareja tendrá actitudes de indiferencia y eso le causará extrañeza pero dialogará.
16:39
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: no será buena idea tratar con dureza al entorno o se ganará enemigos.  
  • Amor: se manejará con gestos sutiles que agradan y generan un nuevo comienzo. 
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: el momento difícil amerita iniciativas audaces y las podrá tomar. 
  • Amor: la relación alcanzará una instancia de merecimiento; un viaje o regalos mutuos.
16:35
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: su desempeño asertivo será tomado por el entorno como modelo a seguir. 
  • Amor: conocerá a la persona ideal para iniciar una relación que incluya el compromiso. 
16:35
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: tomará una clara iniciativa para remover trabas y superar obstáculos.
  • Amor: el futuro será una promesa a cumplir con esperanza y reforzará las afinidades.
16:34
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y CON UN MUNDO INTERIOR QUE PUEDE VOLCAR EN LA PAREJA Y SU TRABAJO. 
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 17 de agosto?

Revisa el horóscopo del domingo 16 de agosto 