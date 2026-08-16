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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: sus iniciativas tomarán por sorpresa a gente que prefiere la comodidad.
- Amor: hará bien en no apurarse y considerar esos sentimientos que su pareja expresa.
16:42
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: los recursos ya no serán escasos y los equipos o reparaciones se producirán.
- Amor: buen momento para refugiarse en la calidez de la pareja y confiar; nuevo comienzo.
16:41
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: alguna demora serán una traba para proyectos o negocios pero la removerá.
- Amor: será emocionante iniciar un romance con la persona menos imaginada del entorno.
16:41
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas que asombrarán al entorno por ser eficaces.
- Amor: en la pareja se discutirán cosas que podrían afectar la armonía pero no llegará a tanto.
16:41
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: sus trabajos o informes serán los más requeridos por su capacidad para renovar.
- Amor: quizá no debiera adoptar actitudes indiferentes o afectará alguna susceptibilidad.
16:40
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: tendrá mayor creatividad para resolver un desafío inédito y lo hará bien.
- Amor: llegará a una reconciliación con toda la ilusión de que las cosas serán distintas.
16:40
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: los desacuerdos y fricciones con colegas volarán y todo avanzará.
- Amor: una relación del pasado querrá una reunión para hablar sobre algo imposible.
16:39
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: la mayor cooperación de su entorno será lograda con un acuerdo.
- Amor: su pareja tendrá actitudes de indiferencia y eso le causará extrañeza pero dialogará.
16:39
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: no será buena idea tratar con dureza al entorno o se ganará enemigos.
- Amor: se manejará con gestos sutiles que agradan y generan un nuevo comienzo.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: el momento difícil amerita iniciativas audaces y las podrá tomar.
- Amor: la relación alcanzará una instancia de merecimiento; un viaje o regalos mutuos.
16:35
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: su desempeño asertivo será tomado por el entorno como modelo a seguir.
- Amor: conocerá a la persona ideal para iniciar una relación que incluya el compromiso.
16:35
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: tomará una clara iniciativa para remover trabas y superar obstáculos.
- Amor: el futuro será una promesa a cumplir con esperanza y reforzará las afinidades.
16:34
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y CON UN MUNDO INTERIOR QUE PUEDE VOLCAR EN LA PAREJA Y SU TRABAJO.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 17 de agosto?
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