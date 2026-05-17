Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
20:01
  • LUNES 18 DE MAYO DE 2026
20:00
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: aún con altibajos o postergaciones, los problemas económicos no dañarán los negocios.  
  • Amor: en encuentro fortuito, será buena idea no apurarse y el encanto surgirá natural.
20:00
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: momento propicio para resolver reclamos de deudas o pedir aumento de ingresos. 
  • Amor: una discusión sacará a la luz temas contradictorios que se resolverán dialogando.
19:59
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: la discreción será la clave para no cometer errores y llega una buena oportunidad. 
  • Amor: ignorar al otro en una discusión solo creará fastidio. Necesitará ser paciente.
19:58
  • CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: un cambio favorable traerá un gran alivio y su vida material comenzará a mejorar. 
  • Amor: crecerán las afinidades con cierta persona y una relación comenzará a nacer.
19:57
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: tendrá que volver sobre sus últimos pasos y hallará la respuesta a los problemas. 
  • Amor: su generosidad será motivo de elogios en la pareja pero será buena idea no exagerar.
19:57
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: una idea será difícil de implementar pero vendrán colegas a ayudar. 
  • Amor: ante un encuentro y con un gesto, las dudas y temores infundados se disiparán.
19:56
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

  • Trabajo y negocios: se avecinan los cambios más esperados y el esfuerzo para crecer funcionará. 
  • Amor: surgirán recriminaciones que opacarán la relación pero se disculparán los errores.
19:55
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: un proyecto se liberará de trabas y el resultado favorable pronto surgirá. 
  • Amor: un gesto sutil bastará para renovar el encanto y la calidez mutua en la relación.
19:55
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: surgirán indicios de que las perspectivas comienzan a mejorar.
  • Amor: su encanto estará irresistible y no pasa por desapercibido en el entorno; posible romance.
19:55
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: resolverá con audacia un asunto delicado y logrará ser un éxito. 
  • Amor: momento para dejar de lado la rigidez en la relación mutua para que todo mejore.
19:53
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: una etapa favorable comienza y generará recursos para continuar creciendo.
  • Amor: tomará una decisión impulsiva pero su pareja le responderá con un gesto inteligente.
19:52
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: no será buena idea tener dudas en el momento actual de un proyecto; saldrá bien. 
  • Amor: un malentendido hará que vea fantasmas donde no los hay pero todo se resolverá.
19:51
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA Y SENSIBLERA. INCLUSO ES CAPAZ DE SOFOCAR A SU PAREJA.
19:49

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, lunes 18 de mayo?

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