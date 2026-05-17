Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
20:01
- LUNES 18 DE MAYO DE 2026
20:00
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: aún con altibajos o postergaciones, los problemas económicos no dañarán los negocios.
- Amor: en encuentro fortuito, será buena idea no apurarse y el encanto surgirá natural.
20:00
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: momento propicio para resolver reclamos de deudas o pedir aumento de ingresos.
- Amor: una discusión sacará a la luz temas contradictorios que se resolverán dialogando.
19:59
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: la discreción será la clave para no cometer errores y llega una buena oportunidad.
- Amor: ignorar al otro en una discusión solo creará fastidio. Necesitará ser paciente.
19:58
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: un cambio favorable traerá un gran alivio y su vida material comenzará a mejorar.
- Amor: crecerán las afinidades con cierta persona y una relación comenzará a nacer.
19:57
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: tendrá que volver sobre sus últimos pasos y hallará la respuesta a los problemas.
- Amor: su generosidad será motivo de elogios en la pareja pero será buena idea no exagerar.
19:57
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: una idea será difícil de implementar pero vendrán colegas a ayudar.
- Amor: ante un encuentro y con un gesto, las dudas y temores infundados se disiparán.
19:56
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: se avecinan los cambios más esperados y el esfuerzo para crecer funcionará.
- Amor: surgirán recriminaciones que opacarán la relación pero se disculparán los errores.
19:55
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: un proyecto se liberará de trabas y el resultado favorable pronto surgirá.
- Amor: un gesto sutil bastará para renovar el encanto y la calidez mutua en la relación.
19:55
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: surgirán indicios de que las perspectivas comienzan a mejorar.
- Amor: su encanto estará irresistible y no pasa por desapercibido en el entorno; posible romance.
19:55
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: resolverá con audacia un asunto delicado y logrará ser un éxito.
- Amor: momento para dejar de lado la rigidez en la relación mutua para que todo mejore.
19:53
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: una etapa favorable comienza y generará recursos para continuar creciendo.
- Amor: tomará una decisión impulsiva pero su pareja le responderá con un gesto inteligente.
19:52
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: no será buena idea tener dudas en el momento actual de un proyecto; saldrá bien.
- Amor: un malentendido hará que vea fantasmas donde no los hay pero todo se resolverá.
19:51
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AFECTIVA Y SENSIBLERA. INCLUSO ES CAPAZ DE SOFOCAR A SU PAREJA.
19:49
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