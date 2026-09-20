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- LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: un proyecto o negocio resultará ser el desafío más importante al que se enfrenta.
- Amor: en la relación le pedirán generar momentos de calidez en lugar de distraerse.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y eso despierta el interés en las personas influyentes.
- Amor: la armonía de la relación estará en riesgo si continúa haciendo críticas; atención.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: se avecinan cambios positivos aunque tendrán un duro período de adaptación.
- Amor: una actitud optimista afianzará la relación, pero aún habrá cosas por arreglar.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: propicio hacer reparaciones, renovar instalaciones o planear una mudanza.
- Amor: oportunidad en la que expresará sentimientos en un encuentro irresistible.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: iniciativas audaces facilitarán que el negocio comience a dar ventajas y beneficios.
- Amor: actitudes teñidas de egoísmo podrían dañar la relación y reflotar viejos conflictos.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: surgirá la necesidad de encarar cambios que provocarán cierto rechazo.
- Amor: algunas cosas de lo que sucede en la relación le desagradan y querrá revertirlo.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: estará alerta para resolver temas legales y destrabar negocios o proyectos.
- Amor: surgirá un encuentro en el que su atractivo encanto facilitará el inicio del romance.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: un control de gastos será necesario para sanear un negocio estancado.
- Amor: no esperará que otro tome una iniciativa, sino que generará un buen momento.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: verá la necesidad de que el entorno reciba una nueva capacitación.
- Amor: un encuentro le llenará de entusiasmo pero será bueno no precipitarse.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: los trabajos recibirán el estímulo de ventajas impensadas.
- Amor: los gestos que conducen a aumentar la calidez serán bien recibidos en la relación.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: mostrará un talento inusual que llamará la atención de personas relevantes.
- Amor: alejará de la pareja a gente que solo causa confusión y crea los malentendidos.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: se le hará difícil alcanzar metas cuando tiene dudas sobre qué camino tomar.
- Amor: la relación pasará por un tembladeral pero logrará recomponer la armonía.
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