21:52
- Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del lunes 3 de agosto del 2026.
21:50
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: logrará metas valiosas y el entorno le encargará tareas nuevas y desafiantes.
- Amor: los obstáculos serán superados y el encuentro romántico con cierta persona ocurrirá.
21:50
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: asuntos pendientes se convertirán en problemas si no decide resolverlos.
- Amor: los sentimientos profundos serán expresados con sinceridad y la calidez se recuperará.
21:50
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: necesitará la cooperación de su entorno para alcanzar metas ambiciosas.
- Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto y un romance comenzará a crecer.
21:49
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: fluirán logros que serán importantes para aumentar sus ingresos.
- Amor: conocerá a alguien para una posible relación, pero habrá algo que no le agradará.
21:49
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: su actividad exitosa comenzará a ser observada por un entorno y será destacada.
- Amor: crecerá la calidez compartida en la relación. Armonía plena y nuevos comienzos.
21:48
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: sus acciones tomarán el camino exitoso que genera nuevos desafíos.
- Amor: un viaje renovará la mutua calidez que fortalecerá la pareja. Cambios sutiles.
21:47
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: llega propuesta que cierto entorno rechaza pero le verá rasgos positivos.
- Amor: recibirá muestras de agrado de parte de cierta persona y hará bien en conocerla.
21:47
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas que darán fin a la escasez y al estancamiento.
- Amor: el manejo del espacio propio inquietará a su pareja pero con buen humor la calmará.
21:46
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: un negocio tendrá riesgos pero su futuro será prometedor.
- Amor: su simpatía será la clave que le conducirá hacia un romance que será inolvidable.
21:46
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: la actividad se resentirá por atrasos de otras personas.
- Amor: se conectará casi sin palabras con alguien que le atrae y le interesa para una relación.
21:45
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: alguna idea nueva no le convencerá pero pronto verá su potencial.
- Amor: su fuerte encanto impactará en bellas personas que antes no le prestaban atención.
21:45
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: tendrá aciertos creativos que generarán éxito en una nueva actividad.
- Amor: los gestos serán más expresivos que las palabras y la timidez dará paso al romance.
21:44
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXTROVERTIDA PERO SOÑADORA. SE DESLUMBRA CON LAS AVENTURAS FANTÁSTICAS.
21:43
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, lunes 3 de agosto?
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