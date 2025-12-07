Redacción EC
20:40

¿Qué dice el horóscopo de lunes 8 de diciembre de 2025?

20:38

ARIES (21 marzo a 20 abril)

  • Trabajo y negocios: alguien importante destacará sus habilidades y le apoyará en sus logros. 
  • Amor: la continua expresión de emociones en la pareja podrían generar roces.
20:37

TAURO (21 abril a 20 mayo)

  • Trabajo y negocios: alcanzará metas con éxito, pero tendrá en cuenta la valiosa ayuda recibida. 
  • Amor: elegirá el mejor momento para esa persona que le hace tan feliz y todo renace.
20:36

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

  • Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto o negocio que otros dejan a un lado y gana. 
  • Amor: su encanto atraerá a las personas que crucen su camino y alguien se acerca.
20:35

CANCER (22 junio a 23 julio)

  • Trabajo y negocios: serán propicias las acciones audaces para impulsar un proyecto innovador. 
  • Amor: por su actitud comprensiva cierta persona resultará fascinante y querrá conocerle.
20:34

LEO (24 julio a 23 agosto)

  • Trabajo y negocio: momento para dar confianza y recibir halagos por un trabajo bien hecho. 
  • Amor: un encuentro casual podría resultar en nuevo romance si decide abrir el corazón.
20:33

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

  • Trabajo y negocios: aún con errores, las actividades resultarán mejor de lo esperado. 
  • Amor: si se concentra en la persona que le presentarán, descubrirá a su alma gemela.
20:32

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

  • Trabajo y negocios: alguien querrá opacar su éxito pero su tenacidad será invencible. 
  • Amor: una cita podría alterar sus nervios pero todo saldrá mejor de lo imaginado.
20:31

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

  • Trabajo y negocios: superará una situación difícil y alcanzará un éxito resonante. 
  • Amor: gestos amables lograrán que las palabras sean innecesarias en la pareja.
20:30

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

  • Trabajo y negocios: un cambio de rumbo será efectuado a tiempo y con gran éxito. 
  • Amor: con actitudes optimistas renovará los lazos que refuerzan el pacto amoroso. 
20:29

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

  • Trabajo y negocios: algún evento adverso no le detendrá y podrá seguir creciendo. 
  • Amor: las emociones fuertes no serán aconsejables si quiere preservar la armonía.
20:28

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

  • Trabajo y negocios: alguien será inoportuno con propuestas de cambio demasiado audaces. 
  • Amor: en la pareja se dejarán de lado las quejas y los encuentros amables volverán.
20:26

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

  • Trabajo y negocios: tendrá aguda percepción para ver la real causa de los problemas.  
  • Amor: hallará los momentos ideales para disfrutar de los encuentros amorosos en la pareja. 
20:25

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: FACULTADA PARA SOÑAR CON EL FUTURO PERO AMA VIVIR UN HERMOSO PRESENTE.

20:25

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 8 de diciembre?

