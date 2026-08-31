Por Redacción EC
16:57

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 1 de setiembre.

16:57
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: la relación directa, sin intermediarios será lo mejor para el negocio. 
  • Amor: la confianza mutua crece y facilita encuentros románticos plenos de calidez. 
16:56
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: no dejará pasar una oportunidad excelente que no se presenta a menudo.
  • Amor: no querrá hacer cambios pero chocará con el impulso transformador de su pareja.
16:56
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán que su tarea merece elogios e incentivos.
  • Amor: hará el esfuerzo de controlar su malhumor y eso será agradecido en la relación. 
16:55
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas que su entorno no verá con agrado pero los convencerá. 
  • Amor: alguno de sus intereses causará desconcierto en alguien con quien desea un romance.
16:54
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: momento para examinar la estrategia y hacer cambios si corresponde.
  • Amor: cometerá un error si da por sentado algunos temas en la relación, mejor escuchar.
16:54
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: necesitará una actitud condescendiente y no pasar por alto las quejas. 
  • Amor: deseará que su pareja adopte opiniones iguales a las suyas, pero eso no ocurrirá.
16:53
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: momento para iniciar actividades nuevas o vocaciones postergadas. 
  • Amor: temores y dudas se disiparán y algo que pasó inadvertido se convertirá en hermoso.
16:52
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: no malgastará la energía en discusiones que no llegan a nada.
  • Amor: no habrá más excusas y tomará iniciativas divertidas para salir en pareja.
16:52
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: cambios drásticos causarán rechazo pero serán una buena idea.
  • Amor: su sensibilidad estará aumentada en un encuentro que le llevará al romance.
16:51
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: ya no necesitará controlar los impulsos y mostrará su carácter.  
  • Amor: cierta discordia será la señal de que se avecina un momento difícil pero positivo.
16:49
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: aunque surjan dificultades, las cosas continuarán mejor de lo que parece. 
  • Amor: momentos de intensa felicidad que renuevan la relación y crean esperanza.
16:49
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: superará los errores en un proyecto o negocio y será elogiado por el entorno.  
  • Amor: su fuerte encanto disipa temores y facilita encuentros plenos de mutua calidez.
16:48
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y CON NATURALES CONDICIONES PARA LIDERAR GRUPOS Y PROYECTOS. 
16:47

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 1 de setiembre?

Revi﻿sa aquí el horóscopo del lunes 31 de agosto.