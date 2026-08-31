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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 1 de setiembre.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: la relación directa, sin intermediarios será lo mejor para el negocio.
- Amor: la confianza mutua crece y facilita encuentros románticos plenos de calidez.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: no dejará pasar una oportunidad excelente que no se presenta a menudo.
- Amor: no querrá hacer cambios pero chocará con el impulso transformador de su pareja.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán que su tarea merece elogios e incentivos.
- Amor: hará el esfuerzo de controlar su malhumor y eso será agradecido en la relación.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas que su entorno no verá con agrado pero los convencerá.
- Amor: alguno de sus intereses causará desconcierto en alguien con quien desea un romance.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: momento para examinar la estrategia y hacer cambios si corresponde.
- Amor: cometerá un error si da por sentado algunos temas en la relación, mejor escuchar.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: necesitará una actitud condescendiente y no pasar por alto las quejas.
- Amor: deseará que su pareja adopte opiniones iguales a las suyas, pero eso no ocurrirá.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: momento para iniciar actividades nuevas o vocaciones postergadas.
- Amor: temores y dudas se disiparán y algo que pasó inadvertido se convertirá en hermoso.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: no malgastará la energía en discusiones que no llegan a nada.
- Amor: no habrá más excusas y tomará iniciativas divertidas para salir en pareja.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: cambios drásticos causarán rechazo pero serán una buena idea.
- Amor: su sensibilidad estará aumentada en un encuentro que le llevará al romance.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: ya no necesitará controlar los impulsos y mostrará su carácter.
- Amor: cierta discordia será la señal de que se avecina un momento difícil pero positivo.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: aunque surjan dificultades, las cosas continuarán mejor de lo que parece.
- Amor: momentos de intensa felicidad que renuevan la relación y crean esperanza.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: superará los errores en un proyecto o negocio y será elogiado por el entorno.
- Amor: su fuerte encanto disipa temores y facilita encuentros plenos de mutua calidez.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y CON NATURALES CONDICIONES PARA LIDERAR GRUPOS Y PROYECTOS.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 1 de setiembre?
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 1 de setiembre?
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