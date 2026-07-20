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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 21 de julio.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: un trabajo o proyecto superará trabas generadas por otros y tendrá éxito.
- Amor: alguien del entorno comenzará a resultarle irresistible y buscará el modo de acercarse.
19:50
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: llega momento de buena fortuna y las actividades se multiplican favorablemente.
- Amor: reconocerá que su corazón vibra por la persona más impensada; posible romance.
19:49
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: nueva información hará crecer su optimismo y resolverá problema financiero.
- Amor: surgirá cierta discordia, el afecto mutuo la disipará y también habrá confesiones.
19:49
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: asuntos burocráticos se resuelven y aceleran los trabajos; los beneficios crecen.
- Amor: la vida en pareja se destacará por la armonía y la calidez que se intercambia.
19:48
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: mostrará carácter para marcar las cosas que causan fallas y malos resultados.
- Amor: descubrirá que un gesto bastará para que una agradable persona quiera acercarse.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: su capacidad organizativa se destacará ante un entorno indiferente.
- Amor: un momento único y feliz renovará la intimidad y fortalecerá la relación.
19:46
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: surgirán problemas que resolverá de modo sorprendente y con éxito.
- Amor: será mala idea repetir una actitud obstinada en la relación o habrá discordia.
19:46
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: quienes causan errores serán los que lo reparen a conciencia.
- Amor: un conflicto del pasado resurgirá por una charla trivial pero lo superarán.
19:45
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: recibirá una inesperada cooperación y los trabajos crecerán.
- Amor: un momento encantador hará renacer la calidez y generará mayor armonía.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: algún colega traerá propuestas que las considerará algo inusuales.
- Amor: un tema conflictivo dejará de afectar la intimidad y hará crecer la ternura.
19:44
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: alcanzará las metas aún con un entorno poco amigable y será con éxito.
- Amor: la calidez mutua será el refugio placentero de la pareja para que la vida fluya feliz.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: momento para iniciar los arreglos postergados que faciliten los trabajos.
- Amor: no será buena idea tomar decisiones apuradas, sí dialogar para no arrepentirse.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONOCIDA POR PREFERIR LOS CAMBIOS RÁPIDOS. SU LIDERAZGO ES DESTACADO.
19:40
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 21 de julio?
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