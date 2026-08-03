22:58
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: un proyecto nuevo se convertirá en un reto a su creatividad y lo completará.
- • Amor: l as discusiones se disiparán y la mejoría dará paso a un agradable encuentro íntimo.
22:58
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: su intuición estará agudizada, resolverá problemas y alcanzará el éxito.
- • Amor: no será buena idea ser inflexible en la pareja; menos obstinación y la relación mejorará.
22:57
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios : los buenos resultados aparecerán y gente influyente lo destacará.
- • Amor: sus respuestas graciosas o audaces será bien recibidas en una nueva relación.
22:57
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: momento propicio para negociar nuevos proyectos y alcanzar metas ambiciosas.
- • Amor: un rasgo inesperado de su pareja se mostrará y ello le llenará de entusiasmo.
22:56
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: necesitará esforzarse para obtener buenos resultados pero la cooperación llega.
- • Amor: la calidez en aumento disipará la indiferencia y el encanto de la relación crecerá.
22:55
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: los buenos resultados que consigue serán destacados por el entorno.
- • Amor: deseará que se concrete un encuentro pero se verá opacado por una expareja.
22:55
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
• Trabajo y negocios: su facilidad para la persuasión será crucial para un nuevo trabajo.
• Amor: las dudas caerán y en un romance que se inicia será el empuje para crecer.
22:54
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: tareas realizadas en el pasado comenzarán a mostrar buenos frutos.
- • Amor: roces y discusiones no impedirán que alguien ceda para hacer las paces.
22:54
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- •Trabajo y negocios: tendrá la claridad suficiente para hacer crecer sus beneficios.
- • Amor: en un encuentro compartirá vivencias nunca antes experimentadas en una relación.
22:53
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- •Trabajo y negocios: se avecina una etapa floreciente, ideal para cancelar deudas y gastos.
- • Amor: la expresión interior y la calidez mutua abrirán el camino a dulces momentos.
22:52
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: se abrirá una ventana de oportunidad para no dejar pasar; será exitosa.
- • Amor: alguien audaz y de carácter extrovertido alimentará su curiosidad y se acercará.
22:50
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EJECUTIVA E INTELIGENTE, DETERMINA CON CELERIDAD LOS PRO Y LOS CONTRA.
22:50
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