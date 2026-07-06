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- HOROSCOPO
- MARTES 7 DE JULIO DE 2026
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: un trabajo al que pone gran esfuerzo tendrá resultados que no conforman.
- Amor: será importante para la pareja activar la comprensión para no enojarse.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: dejará de lado la rigidez y aceptará sugerencias; una de ellas le impactará.
- Amor: ciertas palabras o gestos harán que vea fantasmas donde no los hay; serenidad.
21:00
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: momento para las compras postergadas y planear reformas en el trabajo.
- Amor: surgirá un replanteo en la pareja; tendrá que escuchar y las cosas mejorarán.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: pedirá con insistencia al entorno que se hagan las cosas con mayor atención.
- Amor: recibirá una muestra de afecto en el momento más inesperado y querrá que continúe.
20:59
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: se avecina una mejora de ingresos o de posición y su trabajo crece en potencial.
- Amor: una persona tímida comenzará a atraerle y conocerá a alguien de gran corazón.
20:58
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que se tendrá que poner al frente del trabajo.
- Amor: roces y discusiones provocan heridas en la pareja y luego, trabajarlo para sanar.
20:57
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: intentará hacer algo nuevo y se llenará de entusiasmo. Llegarán beneficios.
- Amor: comenzará a acercarse una expareja y se pondrá alerta; hay alguna intención.
20:56
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: no será fácil avanzar con cierto proyecto o trabajo pero lo logrará.
- Amor: le atraerá una persona discreta que se maneja con un halo de misterio.
20:56
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: se avecinan gastos imprevistos que debe controlar o se dispararán.
- Amor: el encanto de un extraño estimulará su curiosidad para acercarse y charlar.
20:56
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: resolverá un asunto complicado con habilidad y alcanzará el éxito.
- Amor: una bella persona del entorno le verá y le escuchará; quedará impactada.
20:55
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: llegarán beneficios inesperados que alivian un momento difícil.
- Amor: momento de confesiones en el entorno, alguien se sentirá atraído por su encanto.
20:55
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: un momento de buena fortuna permitirá que sus sueños se hagan realidad.
- Amor: confiará sentimientos a alguien del trabajo y un romance dará comienzo.
20:54
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CÓMODA CON LOS AMBIENTES Y GRUPOS DONDE NO SE HIERE SU ALTA SENSIBILIDAD.
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