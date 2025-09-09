Redacción EC
Redacción EC
23:11

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy, miércoles 10 de setiembre.

23:10

ARIES (marzo 21-abril 20) 

  • Trabajo y negocios: superará riesgos inesperados y su proyecto comenzará a acercarse a las metas.

  • Amor: comprenderá lo bien que hace agasajar con pequeñas atenciones a su pareja.
23:09

TAURO (abril 21-mayo 20) 

  • Trabajo y negocios: alguien exigirá mayor rapidez a su proyecto pero será un éxito inesperado.

  • Amor: en divertida reunión de amigos le comentarán que posee un admirador secreto.
23:07

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

  • Trabajo y negocios: su capacidad para elaborar proyectos crecerá y se verá en los resultados.

  • Amor: se dará el encuentro perfecto para proponer una cita que difícilmente olvidará.
23:06

CANCER (junio 22-julio 22) 

  • Trabajo y negocios: buenos contactos serán el secreto para el crecimiento material. Proyectos nuevos. 

  • Amor: actitudes de indiferencia darán lugar al surgimiento de eternas discusiones.
23:05

LEO (julio 23-agosto 22) 

  • Trabajo y negocios: colegas nuevos le darán la clave para detectar proyectos rentables. Éxito resonante.

  • Amor: momento para evitar discusiones porque resurgirán conflictos del pasado.
23:04

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

  • Trabajo y negocios: su buen manejo de los recursos hará que le confíen temas desafiantes.

  • Amor: ayudará a su pareja en un momento difícil e iniciará una etapa gratificante.
23:02

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

  • Trabajo y negocios : captará la atención de personas que pasan por alto su trabajo.

  • Amor: su fuerte encanto no pasará inadvertido pero creará confusión en el entorno.
23:01

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

  • Trabajo y negocios: momento favorable para entrevistas o encuentros de negocios.

  • Amor: ante alguien recién conocido, se manejará con sugerencias y pronto habrá romance.
23:00

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

  • Trabajo y negocios : hará bien en no exagerar el valor de su idea, o la malogrará.

  • Amor: se avecina una cita romántica pero no con la persona que supone; se sorprenderá.
22:59

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

  • Trabajo y negocios: recuperará el rumbo para hacer esos cambios soñados.

  • Amor: se disiparán las dudas que causan inseguridad. La confianza crecerá en armonía.
22:58

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

  • Trabajo y negocios: un colega contribuirá mucho para llegar a las metas. Posible beneficio.

  • Amor: algún rasgo tortuoso del presente exigirá una decisión para cerrar heridas del pasado.
22:58

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

  • Trabajo y negocios: encarará un nuevo rumbo para alcanzar las metas y su entorno lo celebrará.

  • Amor: se resistirá a que en la pareja se den situaciones en las que su opinión no importa.
22:57

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EMOCIONALMENTE IDEALISTA PERO AMA FOGOSAMENTE CUANDO ESTÁ EN PAREJA.

22:57

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 10 de setiembre?

Revisa aquí el horóscopo del martes 9 de setiembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC