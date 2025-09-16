Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el  horóscopo de hoy, miércoles 17 de setiembre.

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: su destreza en liderazgo estará brillante y sus decisiones serán las correctas. 

  • Amor: habrá mucha susceptibilidad en la pareja, por lo que será bueno evitar las críticas.
TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: el ambiente laboral expresará su desacuerdo con una medida controversial. 

  • Amor: el trabajo sobre su propia estima hará mejorar la relación; nuevo comienzo. 
GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: tendrá claridad para multiplicar las iniciativas y obtener logros. 

  • Amor: momentos de descontento, pero no se llevará solo por lo que cree. Mejor hablarlo.
CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: tomará la iniciativa para armar el proyecto que le inspira más expectativas.

  • Amor: su fuerte encanto borrará las dudas que surgen en la pareja y permitirá la calidez. 
LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: aceptará el desafío de trabajar por su cuenta, pero habrá obstáculos que vencer.

  • Amor: si expresa cierta ternura, la relación comenzará a estar en el mejor momento.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: llegará propuesta laboral interesante pero analizará todos sus detalles.

  • Amor: descubrirá una agradable afinidad con una hermosa persona; posible romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada y demostrará que tiene gran talento

.

  • Amor: emociones cambiantes y desencuentros podrían dañar la bella armonía lograda. 
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: gente con proyectos opuestos creará confusión y generará conflictos. 

  • Amor: su encanto provocará una sucesión de cálidos encuentros e iniciará nueva etapa.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: momento para tomar la iniciativa y resolver asuntos pendientes. 
  • Amor: las discusiones llegarán a su fin, pero quedará lo esencial, un bello romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: dejará de lado el proyecto que le impide avanzar; renovación. 
  • Amor: expresará emociones contenidas y la seducción surgirá en nueva relación.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: disipará la tensión presente en el área con las novedades más esperadas. 
  • Amor: podrían surgir situaciones desagradables inducidas por entrometidos; los alejará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: momento propicio para desarrollar proyectos con la marca del éxito. 
  • Amor: la armonía en la intimidad será la base sólida para considerar nuevos cambios.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONCENTRADA Y ALGO DISCRETA, MUY FORMAL, PARECE UN POCO ABURRIDA. 

