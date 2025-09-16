21:00
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 17 de setiembre.
- Trabajo y negocios: su destreza en liderazgo estará brillante y sus decisiones serán las correctas.
- Amor: habrá mucha susceptibilidad en la pareja, por lo que será bueno evitar las críticas.
- Trabajo y negocios: el ambiente laboral expresará su desacuerdo con una medida controversial.
- Amor: el trabajo sobre su propia estima hará mejorar la relación; nuevo comienzo.
- Trabajo y negocios: tendrá claridad para multiplicar las iniciativas y obtener logros.
- Amor: momentos de descontento, pero no se llevará solo por lo que cree. Mejor hablarlo.
- Trabajo y negocios: tomará la iniciativa para armar el proyecto que le inspira más expectativas.
- Amor: su fuerte encanto borrará las dudas que surgen en la pareja y permitirá la calidez.
- Trabajo y negocios: aceptará el desafío de trabajar por su cuenta, pero habrá obstáculos que vencer.
- Amor: si expresa cierta ternura, la relación comenzará a estar en el mejor momento.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: llegará propuesta laboral interesante pero analizará todos sus detalles.
- Amor: descubrirá una agradable afinidad con una hermosa persona; posible romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada y demostrará que tiene gran talento
- Amor: emociones cambiantes y desencuentros podrían dañar la bella armonía lograda.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: gente con proyectos opuestos creará confusión y generará conflictos.
- Amor: su encanto provocará una sucesión de cálidos encuentros e iniciará nueva etapa.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: momento para tomar la iniciativa y resolver asuntos pendientes.
- Amor: las discusiones llegarán a su fin, pero quedará lo esencial, un bello romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: dejará de lado el proyecto que le impide avanzar; renovación.
- Amor: expresará emociones contenidas y la seducción surgirá en nueva relación.
- Trabajo y negocios: disipará la tensión presente en el área con las novedades más esperadas.
- Amor: podrían surgir situaciones desagradables inducidas por entrometidos; los alejará.
- Trabajo y negocios: momento propicio para desarrollar proyectos con la marca del éxito.
- Amor: la armonía en la intimidad será la base sólida para considerar nuevos cambios.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONCENTRADA Y ALGO DISCRETA, MUY FORMAL, PARECE UN POCO ABURRIDA.
