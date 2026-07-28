20:05
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 29 de julio.
20:03
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: finalmente, llegarán los acuerdos que destrabarán negocios o proyectos.
- Amor: la relación se verá alterada por discusiones pero con un pequeño gesto, se terminarán.
20:03
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: un proyecto recibirá críticas que desaniman pero hallará una solución genial.
- Amor: en un encuentro surgirá una oportunidad romántica que no puede dejar pasar.
20:02
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: llegará la propuesta esperada para postularse a un puesto de dirección.
- Amor: su buen ánimo reforzará la armonía de la pareja e insinuará una dulce intimidad.
20:02
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: con una inteligente creatividad, logrará lo que otros no han alcanzado.
- Amor: surgirán caprichos y diferencias en la pareja y la armonía será cuestionada; atención.
20:01
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: una decisión demorada causará problemas pero los resolverá a tiempo.
- Amor: terminarán las diferencias, el diálogo mejorará la relación y la armonía volverá.
20:00
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: cierta gente vendrá con problemas sin resolver y les dará una lección.
- Amor: si hay mal humor, lo revertirá para recuperar el poder de su gran encanto.
19:58
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: los negocios o proyectos nuevos no aparecen, pero se avecina un desafío.
- Amor: la intimidad estará en su mejor momento e indica que la pareja crece y madura.
19:58
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: momento para iniciar arreglos o mejoras postergados en el trabajo.
- Amor: se sucederán encuentros y momentos cálidos en los que la pareja sanará heridas.
19:56
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: asuntos pendientes serán una traba pero no afectarán los proyectos.
- Amor: repetidos encuentros con amigos podrían generar problemas en la pareja.
19:56
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: momento propicio para acelerar trabajos y presentar lo nuevo.
- Amor: aún con discusiones, primará el afecto y la calidez; la pareja alcanza la madurez.
19:55
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: parecerá una mala idea pero se convertirá en el plan que alcanza al éxito.
- Amor: por una circunstancia fortuita, se encontrará con un amor del pasado.
19:55
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: resolverá errores reiterados que traban las tareas y todo le llevará al éxito.
- Amor: el buen ánimo y disposición en la pareja permitirán una cálida experiencia.
19:54
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXTROVERTIDA E IMPETUOSA. TIENDE A IDEALIZAR LAS SITUACIONES Y PERSONAS.
19:53
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, miércoles 29 de julio ?
Seguir temas
• Revisa el horóscopo del martes 28 de julio