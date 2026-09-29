Por Redacción EC
19:42
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: mostrará eficacia para hacer las cosas en tiempo y forma. 
  • Amor: la pareja recuperará la calidez con pequeños cambios que afianzarán la armonía. 
19:42
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: creerá ver resultados excelentes pero no será tanto así.
  • Amor: alguien percibirá su agradable encanto y querrá acercarse con muchas expectativas. 
19:41
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: superará problemas técnicos o comerciales de un proyecto destinado al éxito. 
  • Amor: comenzará a sentir que la relación necesita un cambio de ambiente o un viaje.
19:40
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: con gran intuición verá las buenas oportunidades antes que los demás.
  • Amor: vencerá la timidez y se acercará a una bella persona que a la vez es muy agradable.
19:39
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A EJERCER SU AUTORIDAD DE MODO DINÁMICO Y MUY COOPERATIVO. 
19:35

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, miércoles 30 de setiembre?

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