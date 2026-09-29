19:42
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: mostrará eficacia para hacer las cosas en tiempo y forma.
- Amor: la pareja recuperará la calidez con pequeños cambios que afianzarán la armonía.
19:42
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: creerá ver resultados excelentes pero no será tanto así.
- Amor: alguien percibirá su agradable encanto y querrá acercarse con muchas expectativas.
19:41
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: superará problemas técnicos o comerciales de un proyecto destinado al éxito.
- Amor: comenzará a sentir que la relación necesita un cambio de ambiente o un viaje.
19:40
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: con gran intuición verá las buenas oportunidades antes que los demás.
- Amor: vencerá la timidez y se acercará a una bella persona que a la vez es muy agradable.
19:39
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A EJERCER SU AUTORIDAD DE MODO DINÁMICO Y MUY COOPERATIVO.
19:35
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