Por Redacción EC
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar que una actividad no se malogre. 
  • Amor: el aislamiento será mal consejero y podría llevarle a la soledad, atención.
19:53
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: verá las cosas con optimismo y la tarea dará un salto de calidad. 
  • Amor: nuevas actividades llenarán la vida íntima de la pareja de agradables vivencias. 
19:52
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: cambios sobre la marcha crearán zozobra pero las cosas mejorarán. 
  • Amor: la calidez dará belleza a cada momento de la pareja y lo disfrutarán con plenitud.
19:51
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: el entorno se quejará porque tiende a acelerar trabajos para llegar a la meta. 
  • Amor: el encuentro fortuito con alguien agradable le llenará de un dulce entusiasmo.
19:48
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON NATURAL DISPOSICIÓN PARA ORGANIZAR EMPRESAS Y EJERCER LIDERAZGO. 
19:47

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 9 de setiembre?

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