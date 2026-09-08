20:00
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar que una actividad no se malogre.
- Amor: el aislamiento será mal consejero y podría llevarle a la soledad, atención.
19:53
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: verá las cosas con optimismo y la tarea dará un salto de calidad.
- Amor: nuevas actividades llenarán la vida íntima de la pareja de agradables vivencias.
19:52
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: cambios sobre la marcha crearán zozobra pero las cosas mejorarán.
- Amor: la calidez dará belleza a cada momento de la pareja y lo disfrutarán con plenitud.
19:51
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: el entorno se quejará porque tiende a acelerar trabajos para llegar a la meta.
- Amor: el encuentro fortuito con alguien agradable le llenará de un dulce entusiasmo.
19:48
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON NATURAL DISPOSICIÓN PARA ORGANIZAR EMPRESAS Y EJERCER LIDERAZGO.
19:47
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 9 de setiembre?
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