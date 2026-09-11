19:31
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: cierta gente será un obstáculo en su camino al éxito, pero tomará iniciativas.
- Amor: su impulsividad en ciertos temas no serán bien vistos en la pareja; atención.
19:30
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: alguna actividad nueva traerá su cuota de estrés pero logrará dominarla.
- Amor: su encanto se percibirá radiante en el entorno y hará crecer el interés de los indiferentes.
19:30
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: surgen dificultades imprevistas que provocarán errores pero las superará.
- Amor: momento para dejar de estar susceptible y aceptar sugerencias poco agradables.
19:29
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: obtendrá ventajas de circunstancias inesperadas y todo mejorará.
- Amor: expresará con encanto toda la calidez y ternura que la pareja necesita con urgencia.
19:29
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dejado de lado tiempo atrás tomará inusitada vigencia.
- Amor: momento favorable para resolver los temas que en la pareja causan cierta incomodidad.
19:28
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: momento para actuar con sensatez y tomar la conducción con recursos.
- Amor: creerá que sus sentimientos no son bien interpretados pero ya verá que no es así.
19:28
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para no dejar pasar una excelente oportunidad.
- Amor: un encuentro fortuito hará posible un romance que superará sus expectativas.
19:25
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas que tendrán resultados positivos con beneficios.
- Amor: si la relación no transcurre con armonía, comenzará el intercambio mutuo de culpas.
19:24
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: una mala decisión podría desalentar al entorno pero la superará.
- Amor: su encanto transformará lo que parece un riesgo de ruptura en otra oportunidad.
19:24
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: actuará con firmeza ante las trabas que aduce gente maliciosa.
- Amor: una reconciliación se reflejará en la intimidad de la pareja y consolidará la armonía.
19:23
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: equilibrará las propuestas audaces y las iniciativas conservadoras.
- Amor: su fuerte encanto le volverá irresistible y atraerá a la persona que desea conocer.
19:23
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: mostrará con orgullo un proyecto que dejará sorprendidos a todos.
- Amor: un encuentro fortuito le llevará a disfrutar de una situación romántica inesperada.
19:22
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19:17
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