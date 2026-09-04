Por Redacción EC
22:44
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: los obstáculos serán superados y los proyectos o negocios tendrán crecimiento.
  • Amor: la relación sufrirá por sus actitudes obstinadas, pero le darán una lección.

22:23
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: generará entusiasmo al resolver problemas con creatividad y alcanzar metas.
  • Amor: el poder de su encanto impactará en el entorno y alguien se acercará.
22:22
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: se le ocurrirá la solución para una situación complicada y las cosas mejoran.
  • Amor: la relación fluirá al expresar esos sentimientos que se demora en compartir.
22:22
  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: comprobará que su proyecto es el más elegido para mejorar tareas o negocios.
  • Amor: una de sus iniciativas será objetada en la pareja, pero hará bien en aceptarlo.
22:21
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: habrá súbito interés por el negocio o proyecto y eso significará que ha trabajado bien.
  • Amor: su deseo por una relación estable se cumplirá en el momento más inesperado.
22:19
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: rutina y falta de ideas serán una combinación peligrosa; habrá que renovarse.
  • Amor: una discusión revelará un viejo conflicto que aún está apenas disimulado.
22:18
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: llega la hora de hacer frente a problemas que otras personas dejaron.
  • Amor: habrá críticas en la relación por sus actitudes impulsivas, pero lo pensará.
22:18
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: su experiencia o trayectoria dará seguridad a los colegas nuevos.
  • Amor: su encanto no podrá ser pasado por alto en el entorno y alguien le hará una señal.
22:18
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: cierta propuesta será aceptada para aplicar su gran creatividad.
  • Amor: su corazón se despojará de todas las dudas y sabrá con quién iniciar un romance.
22:17
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: el trabajo en equipo se revelará exitoso para alcanzar metas altas.
  • Amor: la expresión de sentimientos guardados mostrará que la relación le importa mucho.
22:17
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • •  Trabajo y negocios: se avecinan cambios y alguno será drástico pero alguien se opondrá.
  • •  Amor: algún malentendido generará roces pero los resolverá si aclara las cosas.
22:16
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajos y negocios: momento para concluir tareas o iniciar proyectos o cumplir con plazos pactados.
  • Amor: el poder de su fuerte encanto crecerá y será el centro de todas las miradas.
22:15
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA HACER REGALOS EN FECHAS IMPORTANTES.
22:15
  • • Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy , viernes 4 de setiembre?