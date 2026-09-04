22:44
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: los obstáculos serán superados y los proyectos o negocios tendrán crecimiento.
- • Amor: la relación sufrirá por sus actitudes obstinadas, pero le darán una lección.
22:23
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: generará entusiasmo al resolver problemas con creatividad y alcanzar metas.
- • Amor: el poder de su encanto impactará en el entorno y alguien se acercará.
22:22
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: se le ocurrirá la solución para una situación complicada y las cosas mejoran.
- • Amor: la relación fluirá al expresar esos sentimientos que se demora en compartir.
22:22
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: comprobará que su proyecto es el más elegido para mejorar tareas o negocios.
- • Amor: una de sus iniciativas será objetada en la pareja, pero hará bien en aceptarlo.
22:21
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: habrá súbito interés por el negocio o proyecto y eso significará que ha trabajado bien.
- • Amor: su deseo por una relación estable se cumplirá en el momento más inesperado.
22:19
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: rutina y falta de ideas serán una combinación peligrosa; habrá que renovarse.
- • Amor: una discusión revelará un viejo conflicto que aún está apenas disimulado.
22:18
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: llega la hora de hacer frente a problemas que otras personas dejaron.
- • Amor: habrá críticas en la relación por sus actitudes impulsivas, pero lo pensará.
22:18
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: su experiencia o trayectoria dará seguridad a los colegas nuevos.
- • Amor: su encanto no podrá ser pasado por alto en el entorno y alguien le hará una señal.
22:18
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: cierta propuesta será aceptada para aplicar su gran creatividad.
- • Amor: su corazón se despojará de todas las dudas y sabrá con quién iniciar un romance.
22:17
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: el trabajo en equipo se revelará exitoso para alcanzar metas altas.
- • Amor: la expresión de sentimientos guardados mostrará que la relación le importa mucho.
22:17
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: se avecinan cambios y alguno será drástico pero alguien se opondrá.
- • Amor: algún malentendido generará roces pero los resolverá si aclara las cosas.
22:16
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajos y negocios: momento para concluir tareas o iniciar proyectos o cumplir con plazos pactados.
- • Amor: el poder de su fuerte encanto crecerá y será el centro de todas las miradas.
22:15
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA HACER REGALOS EN FECHAS IMPORTANTES.
22:15
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