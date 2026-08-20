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- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy , viernes 21 de agosto.
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: la prosperidad no será inmediata sino esforzándose en cada meta, una a una.
- Amor: buen momento para dejar atrás relaciones inconducentes y construir nuevas.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: un nuevo proyecto le acercará a gente talentosa y con voluntad de cooperar.
- Amor: un encuentro planeado tendrá algo más que palabras y el romance será inevitable.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: ante el surgimiento de escenarios complicados mostrará su habilidad.
- Amor: un gesto no correspondido será una señal de alarma pero todo quedará aclarado.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: momento para iniciar negocios o proyectos vinculados a nuevas tecnologías.
- Amor: un tímido encuentro pasará a ser divertido y cualquier traba caerá; posible romance.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: el avance de proyectos tendrá demoras que podrían perjudicar algún plazo.
- Amor: alguien extrovertido colmará su paciencia y aunque algo le agrada, lo dejará atrás.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: los resultados mejorarán con pequeños ajustes o cambios y sorprenderá.
- Amor: detectará un sentimiento de incertidumbre pero renovará la calidez con iniciativas.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: llegan esas oportunidades tan soñadas y se impone no dejarlas pasar.
- Amor: sentirá la necesidad de lucir bien, salir a divertirse y llamar la atención con encanto.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: las urgencias de otros no le arrastrarán pero les dará la solución.
- Amor: comentarios maliciosos sobre otras personas no serán considerados en la pareja.
23:36
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: un problema que surgirá de improviso revelará fallas o errores.
- Amor: un encuentro se convertirá en romántico y su vida o el corazón darán un vuelco.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: se adaptará a situaciones nuevas y un proyecto avanzará.
- Amor: pequeños cambios en la expresión afectiva de su pareja, le pondrá en alerta.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas con ideas audaces y los resultados serán muy positivos.
- Amor: oportunidades para los que buscan nueva relación o los que desean reconciliarse.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: compartirá aspectos de su proyecto con gente talentosa y lo elogiarán.
- Amor: expresará su natural encanto casi sin darse cuenta y alguien quedará muy atraído.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DE TEMPERAMENTO CALMO PERO A VECES OBSTINADA. PREFIERE ACTUAR CON MESURA.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, viernes 21 de agosto?
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