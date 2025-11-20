Redacción EC
20:50

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoyviernes 21 de diciembre.

ARIES (marzo21- abril20)

  • Trabajo y negocios: se gestará un negocio en el que valdrá la pena aportar su capacidad y esfuerzo. 
  • Amor: en la pareja le pedirán que no postergue iniciativas; será acertado actuar. 
TAURO (abril21-mayo20)

  • Trabajo y negocios: reconocerá aptitudes de sus colegas que permiten avanzar en los proyectos. 
  • Amor: una ex pareja rondará en su entorno cercano pero no le causará molestias.
GEMINIS (mayo21-junio21)

  • Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse serán destacados y generará un beneficio. 

  • Amor: querrá disponer del tiempo a su manera, pero desatará una discusión en la pareja.
CANCER (junio22-julio23)

  • Trabajo y negocios: aprecia que las cosas no registren cambios bruscos, pero se avecina otro rumbo.

 

  • Amor: dejará de lado la ansiedad y descubrirá que se avecina un romance inesperado. 
LEO (julio24-agosto23)

  • Trabajo y negocios: el cumplimiento de metas antes del plazo, hará llegar los beneficios prometidos. 
  • Amor: tendrá gestos que se volverán irresistibles para cierta persona de su entorno.
VIRGO (agosto24-septiembre23)

  • Trabajo y negocios: cumplirá los pasos que le llevan a un nuevo empleo y se concretará. 
  • Amor: alguien captará su atención en una reunión y vivirá un romance que será duradero.
LIBRA (septiembre24-octubre22)

  • Trabajo y negocios: resultados poco alentadores apurarán cambios postergados.  
  • Amor: aunque se generan roces, logrará hacer las paces en la pareja; dulce vivencia.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

  • Trabajo y negocios: enfrentará a cierta gente que cuestiona los trabajos realizados. 

  • Amor: su corazón temblará ante un recién llegado que posee rasgos de especial encanto.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

  • Trabajo y negocios: se concentrará en un proyecto difícil y será la clave del éxito. 

  • Amor: vencerá actitudes obstinadas en la pareja con pequeñas atenciones y todo mejorará.
CAPRICORNIO (diciembre22-ene20)

  • Trabajo y negocios: llegará una propuesta a la que conviene revisar las condiciones. 
  • Amor: se valorará mucho el esfuerzo que hace para renovar el romance; se lo retribuirán.
ACUARIO (enero21-febrero19)

  • Trabajo y negocios: aún con errores y planes postergados, todo comenzará a revertirse. 

  • Amor: le reprocharán que actúa con desapego; si se lo permite, habrá dulces momentos.
PISCIS (febrero20-marzo20)

  • Trabajo y negocios: todo a su alrededor parecerá un caos pero tendrá el control a cada momento. 
  • Amor: su intuición le llevará a concretar encuentros que generarán un romance.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PACÍFICA PERO ORGULLOSA. LE DISGUSTA QUE LE DIGAN LO QUE TIENE QUE HACER.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 21 de noviembre?

