Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 21 de diciembre.
- Trabajo y negocios: se gestará un negocio en el que valdrá la pena aportar su capacidad y esfuerzo.
- Amor: en la pareja le pedirán que no postergue iniciativas; será acertado actuar.
- Trabajo y negocios: reconocerá aptitudes de sus colegas que permiten avanzar en los proyectos.
- Amor: una ex pareja rondará en su entorno cercano pero no le causará molestias.
- Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse serán destacados y generará un beneficio.
- Amor: querrá disponer del tiempo a su manera, pero desatará una discusión en la pareja.
- Trabajo y negocios: aprecia que las cosas no registren cambios bruscos, pero se avecina otro rumbo.
- Amor: dejará de lado la ansiedad y descubrirá que se avecina un romance inesperado.
- Trabajo y negocios: el cumplimiento de metas antes del plazo, hará llegar los beneficios prometidos.
- Amor: tendrá gestos que se volverán irresistibles para cierta persona de su entorno.
- Trabajo y negocios: cumplirá los pasos que le llevan a un nuevo empleo y se concretará.
- Amor: alguien captará su atención en una reunión y vivirá un romance que será duradero.
LIBRA (septiembre24-octubre22)
- Trabajo y negocios: resultados poco alentadores apurarán cambios postergados.
- Amor: aunque se generan roces, logrará hacer las paces en la pareja; dulce vivencia.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)
- Trabajo y negocios: enfrentará a cierta gente que cuestiona los trabajos realizados.
- Amor: su corazón temblará ante un recién llegado que posee rasgos de especial encanto.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)
- Trabajo y negocios: se concentrará en un proyecto difícil y será la clave del éxito.
- Amor: vencerá actitudes obstinadas en la pareja con pequeñas atenciones y todo mejorará.
CAPRICORNIO (diciembre22-ene20)
- Trabajo y negocios: llegará una propuesta a la que conviene revisar las condiciones.
- Amor: se valorará mucho el esfuerzo que hace para renovar el romance; se lo retribuirán.
- Trabajo y negocios: aún con errores y planes postergados, todo comenzará a revertirse.
- Amor: le reprocharán que actúa con desapego; si se lo permite, habrá dulces momentos.
- Trabajo y negocios: todo a su alrededor parecerá un caos pero tendrá el control a cada momento.
- Amor: su intuición le llevará a concretar encuentros que generarán un romance.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PACÍFICA PERO ORGULLOSA. LE DISGUSTA QUE LE DIGAN LO QUE TIENE QUE HACER.
